В Украине увеличились доходы госбюджета — на сколько и почему

Доходы госбюджета увеличились — сколько средств поступило в июне
В общий фонд государственного бюджета Украины в июне поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 12,3% больше запланированного.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Детальнее о поступлении в госбюджет в июне
В июне поступления платежей от Государственной налоговой службы поступили в объеме 96,7 млрд грн.
- 30,1 млрд грн — от налога на добавленную стоимость;
- 28,7 млрд грн — от дивидендов и части чистой прибыли;
- 17,5 млрд грн — от налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 11,5 млрд грн — от акцизного налога;
- 5,4 млрд грн — от налога на прибыль предприятий;
- 3,2 млрд грн — от рентной платы.
Платежи от Гостаможслужбы составили 43,2 млрд грн.
"Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 112,3% (+15,7 млрд грн)", — говорится в сообщении.
В целом за июнь 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн от налогов, сборов и других платежей.
Также было зарегистрировано поступление примерно на сумму 43,2 млрд грн в виде единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в фонды пенсионного и социального страхования.
Что еще нужно знать
Напомним, украинское правительство намерено реструктуризировать внешний долг объемом около 20 млрд долларов, однако кредиторы исключают предложенные варианты погашения. Известны некоторые детали предложений и возможные последствия при отсутствии компромисса.
Мы также писали, что в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.
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