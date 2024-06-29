В Украине увеличились доходы госбюджета — на сколько и почему

Украинские гривны. Фото: bank.gov.ua

В общий фонд государственного бюджета Украины в июне поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 12,3% больше запланированного.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Детальнее о поступлении в госбюджет в июне

В июне поступления платежей от Государственной налоговой службы поступили в объеме 96,7 млрд грн.

30,1 млрд грн — от налога на добавленную стоимость;

28,7 млрд грн — от дивидендов и части чистой прибыли;

17,5 млрд грн — от налога на доходы физических лиц и военного сбора;

11,5 млрд грн — от акцизного налога;

5,4 млрд грн — от налога на прибыль предприятий;

3,2 млрд грн — от рентной платы.

Платежи от Гостаможслужбы составили 43,2 млрд грн.

"Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета по оперативным данным составляет 112,3% (+15,7 млрд грн)", — говорится в сообщении.

В целом за июнь 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 228,6 млрд грн от налогов, сборов и других платежей.

Также было зарегистрировано поступление примерно на сумму 43,2 млрд грн в виде единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в фонды пенсионного и социального страхования.

Что еще нужно знать

Напомним, украинское правительство намерено реструктуризировать внешний долг объемом около 20 млрд долларов, однако кредиторы исключают предложенные варианты погашения. Известны некоторые детали предложений и возможные последствия при отсутствии компромисса.

Мы также писали, что в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия. Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.