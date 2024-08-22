В Україні змінять допомогу ВПО — в Мінсоцполітики розповіли деталі

Переселенці на вокзалі. Фото: Associated Press

Кабінет Міністрів України готує зміни до процедури надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які планують впровадити у 2025 році. Наразі триває активна робота над оновленням механізму виплат для переселенців.

Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович у інтерв'ю для Укрінформу.

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Детальніше про допомогу переселенцям

Вона вказала, що програма допомоги внутрішньо переміщеним особам є однією з найбільших витратних статей бюджету. Минулого року на ці виплати було виділено 78 мільярдів гривень, а цього року — 56 мільярдів.

Натомість підтримка малозабезпечених осіб фінансується не мільярдами, а лише мільйонами гривень.

Зміни для ВПО у 2025 році

Як повідомила Жолнович, у 2025 році фінансування для внутрішніх переселенців буде продовжене для найбільш уразливих категорій населення, включаючи пенсіонерів, осіб з інвалідністю та малозабезпечених. Вони і далі отримуватимуть по 2 000 гривень на дорослу людину та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю щомісяця.

Пріоритетним завданням Мінсоцполітики стане впровадження нових, більш універсальних і адресних форм допомоги, що сприятимуть вирішенню конкретних проблем переселенців. Окрім того, переселенці зможуть і надалі отримувати допомогу, призначену для малозабезпечених, багатодітних сімей та інших соціально вразливих категорій.

Міністерство планує подати пропозиції щодо нового порядку виплат для ВПО до кінця цього року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжить отримувати фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування таких виплат. Право на допомогу для переселенців продовжено ще на пів року.

Ми також писали, що заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак розповіла, що найближчим часом в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак цей інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО за постановою №332. Розмір такої субсидії буде залежати від конкретного рівня доходу сімʼї.