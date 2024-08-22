В Украине изменят помощь ВПЛ — в Минсоцполитики рассказали детали

Переселенцы на вокзале. Фото: Associated Press

Кабинет Министров Украины готовит изменения в процедуру предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые планируют внедрить в 2025 году. В настоящее время продолжается активная работа по обновлению механизма выплат для переселенцев.

Об этом рассказала министерша социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью для Укрінформа.

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Подробнее о помощи переселенцам

Она указала, что программа помощи внутренне перемещенным лицам является одной из самых больших расходных статей бюджета. В прошлом году на эти выплаты было выделено 78 миллиардов гривен, а в этом году — 56 миллиардов.

Поддержка малообеспеченных лиц финансируется не миллиардами, а только миллионами гривен.

Изменения для ВПЛ в 2025 году

Как сообщила Жолнович, в 2025 году финансирование для внутренних переселенцев будет продолжено для наиболее уязвимых категорий населения, включая пенсионеров, лиц с инвалидностью и малоимущих. Они будут продолжать получать по 2 000 гривен на взрослого человека и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью ежемесячно.

Приоритетной задачей Минсоцполитики станет внедрение новых, более универсальных и адресных форм помощи, способствующих решению конкретных проблем переселенцев. Кроме того, переселенцы смогут и дальше получать помощь, предназначенную для малообеспеченных, многодетных семей и других социально уязвимых категорий.

Министерство планирует подать предложения по новому порядку выплат для ВПЛ до конца этого года.

Что еще нужно знать

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) продолжит получать финансовую помощь, несмотря на слухи о возможной отмене таких выплат. Право на помощь для переселенцев продлено еще на полгода.

Мы также писали, что заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак рассказала, что в ближайшее время в Украине планируется ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако этот инструмент помощи будет касаться только тех лиц, которые не получают пособия на жительство ВПЛ по постановлению №332. Размер такой субсидии будет зависеть от конкретного уровня дохода семьи.