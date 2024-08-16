Як зміниться допомога по безробіттю після війни — деталі

Жінка у Центрі зайнятості. Фото: УНІАН

У Державній службі зайнятості заявили, що після завершення війни Україна може не повернутися до практики виплати допомоги по безробіттю протягом року. Як зазначила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, це буде "розкішшю" для країни.

Про це посадовиця розповіла під час зустрічі з бізнесом, організованої Європейською бізнес-асоціацією, передає hromadske.

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Звертаючись до представників бізнесу, Жовтяк зазначила, що часто люди, які отримали роботу через службу зайнятості, приходять на неї без належної мотивації. За її словами, для таких осіб важливо отримати "відмітку", що вони не підійшли роботодавцю, щоб продовжувати отримувати допомогу від держави через безробіття.

Жовтяк нагадала, що під час воєнного стану допомога безробітним виплачується протягом трьох місяців, тоді як раніше вона надавалася протягом року. Однак директорка Державного центру зайнятості вважає, що після війни можуть бути внесені зміни до законодавства щодо тривалості виплат.

"І ми вже не будемо виплачувати допомогу протягом року. Для нас як країни це розкіш, щоб людина стояла на обліку в службі зайнятості рік і не шукала роботу", — пояснила вона.

Посадовиця наголосила, що вже зараз центрам зайнятості поставлена мета забезпечити, щоб шукач роботи на 80% відповідав вимогам роботодавця, до якого його скеровують.

"Ми маємо відправляти вмотивованих людей… Краще ми їм розкажемо про всі можливості, щоб вони не витрачали час (роботодавця — Ред.)", — додала вона.

Як повідомила Жовтяк, станом на 14 серпня на обліку в Державному центрі зайнятості перебувають 135 тисяч осіб, з яких 80% складають жінки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, соціологи з Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) з'ясували, що більша частина українців на прифронтових чи вже звільнених територіях відчувають проблеми з працевлаштуванням. Все через відсутність відповідних вакансій, зазначили респонденти опитування.

Ми також писали, що у Національному банку України (НБУ) вважають, що під час етапу відбудови країни ситуація на ринку праці поліпшиться. Очікується поступове зниження безробіття та підвищення заробітних плат на тлі посилення конкуренції роботодавців за нових кваліфікованих працівників.