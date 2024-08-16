Как изменится пособие по безработице после войны — детали

Женщина в Центре занятости. Фото: УНІАН

В Государственной службе занятости заявили, что после завершения войны Украина может не вернуться к практике выплаты пособия по безработице в течение года. Как отметила директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, это будет "роскошью" для страны.

Об этом чиновник рассказала во время встречи с бизнесом, организованной Европейской бизнес-ассоциацией, передает hromadske.

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Обращаясь к представителям бизнеса, Жовтяк отметила, что часто люди, получившие работу через службу занятости, приходят на нее без должной мотивации. По ее словам, для таких лиц важно получить "отметку", что они не подошли работодателю, чтобы продолжать получать пособие от государства из-за безработицы.

Жовтяк напомнила, что во время военного пособия пособие по безработице выплачивается в течение трех месяцев, тогда как раньше оно предоставлялось в течение года. Однако директор Государственного центра занятости считает, что после войны могут быть внесены изменения в законодательство о продолжительности выплат.

"И мы уже не будем выплачивать пособие в течение года. Для нас как страны это роскошь, чтобы человек стоял на учете в службе занятости год и не искал работу", — пояснила она.

Чиновница подчеркнула, что уже сейчас центрам занятости поставлена цель обеспечить, чтобы соискатель работы на 80% отвечал требованиям работодателя, к которому его направляют.

"Мы должны отправлять мотивированных людей… Лучше мы им расскажем обо всех возможностях, чтобы они не тратили время (работодателя. — Ред.)", — добавила она.

Как сообщила Жовтяк, по состоянию на 14 августа на учете в Государственном центре занятости состоят 135 тысяч человек, из которых 80% — женщины.

Что еще стоит знать

Напомним, социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, что большая часть украинцев на прифронтовых или уже освобожденных территориях испытывают проблемы с трудоустройством. Все из-за отсутствия соответствующих вакансий, отметили респонденты опроса.

Мы также писали, что в Национальном банке Украины считают, что во время этапа восстановления страны ситуация на рынке труда улучшится. Ожидается постепенное снижение безработицы и повышение заработной платы на фоне усиления конкуренции работодателей за новых квалифицированных работников.