Яких збитків Україні завдала Росія за два роки війни

Місто Маріуполь Фото: CNN

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна з Росією триває вже два надважких роки. За цей час українці встигли відчути як радість перемог, так і гіркоту поразок. Наслідки російської агресії жахливі: зруйновані житлові будинки, школи, лікарні, дороги, залізничні вокзали та підприємства. Сильно постраждали енергетичний та аграрний сектори, а також портова інфраструктура країни. Цілі міста були зруйновані російським вторгненням, а прямі збитки інфраструктури країни сягають сотень мільярдів доларів.

До другої річниці російського вторгнення Новини.LIVE розповідають яких збитків Україні завдала Росія, а також які з українських областей найбільше постраждали від війни.

Збитки інфраструктурі України за два роки війни

Як зазначається у звіті аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), станом на січень 2024 року, загальна сума прямої шкоди, завданої інфраструктурі України за два роки війни, наближається до $155 мільярдів. Ця оцінка включає також збитки, викликані руйнування Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року

При цьому експерти відзначають зростання кількості пошкоджених та зруйнованих об'єктів інфраструктури, житлового фонду, промисловості, енергетики, а також освіти та охорони здоров'я.

Найбільші втрати припадають на житловий фонд країни. Через бойові дії та обстріли в Україні кожен день зростає кількість пошкоджених та зруйнованих житлових будинків. Станом на 2024 рік кількість таких будинків перевищує 250 тисяч, включаючи 222 тисячі приватних будинків, понад 27 тисяч багатоквартирних будинків та 526 гуртожитків. За оцінками, пряма шкода від руйнувань цих об'єктів становить $58,9 мільярда, що на $4,8 мільярда більше, ніж наприкінці 2023 року.

У звіті зазначено, що найбільше руйнувань зафіксовано у Донецькій, Київській, Луганській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Втрати житлового фонду України за два роки війни. Інфографіка

Збитки інфраструктури на початок 2024 року оцінюються в $36,8 мільярда, втрати промисловості та підприємств вже досягли $13,1 мільярда. За останніми даними, зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 державних підприємств.

Також продовжує зростати сума прямої шкоди від зруйнованої інфраструктури енергетичної галузі. Станом на січень 2024 року вона сягає $9 мільярдів, а збитки в агропромисловому комплексу оцінюються в $8,7 мільярда. Крім того, на початок поточного року помітно зросли збитки у сферах житлово-комунального господарства на $4,5 мільярда та охорони здоров'я на $1,4 мільярда до $3,1 мільярда.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали або були знищені не менше 160 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, 16 тисяч одиниць комунального транспорту, 3,8 тисячі навчальних закладів, 1,8 тисячі культурних установ, 580 будинків державного та місцевого управління, 426, 50 центрів обслуговування населення (ЦНАПів), 48 соціальних центрів, 31 інтернат, 31 торговельний центр та безліч інших об'єктів.

Екологічні збитки України за два роки війни

Якщо говорити про екологічні збитки України за два роки війни, то звісно на першому місці буде стояти підрив Каховської ГЕС. Екологічна катастрофа, що була спричинена діями росіян завдала Україні збитків на суму майже $14 мільярдів. Про це йдеться у звіті Уряду України та ООН.

Руйнування дамби на Каховській гідроелектростанції призвело до хаосу як в економічному, так і в екологічному плані в областях, розташованих нижче за течією Дніпра від дамби та станції, а також у районах вище за течією, які втратили доступ до води.

Наслідки прориву дамби виявилися катастрофічними та вплинули понад 100 тисяч осіб: 620 квадратних кілометрів території було затоплено у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Багато будинків, інфраструктурних об'єктів, а також природних і культурних пам'яток, включаючи історичні будівлі, музеї та об'єкти культового значення, були серйозно пошкоджені. Крім того, порушено енергопостачання, водопостачання, зрошення сільськогосподарських угідь та функціонування річкового транспорту на півдні України.

Згідно зі звітом, прямі збитки, завдані інфраструктурі та активам, оцінюються у $2,79 мільярда, тоді як загальний розмір збитків перевищує $11 мільярдів, основною проблемою є довгостроковий вплив на навколишнє середовище.

За оцінками звіту, загальні витрати на відновлення становитимуть $5,04 мільярда, з яких $1,82 мільярда необхідні у найближчій перспективі.

Згідно з даними екологічної інспекції Південного округу, приблизні збитки Херсонській області від повномасштабного вторгнення Росії в Україну вимірюються сотнями мільярдів гривень.

Згідно зі звітом інспекції, збитки земельним ресурсам склали 1,7 мільярда гривень, водним — 2,7 мільйона гривень, а атмосферному повітрю — понад 144 мільярди гривень.

Крім того, постраждали заповідні території та пам'ятки. Наприклад, збитки, завдані парку "Каменська Січ", оцінюються більш ніж у 84 мільярди гривень.

Загалом же, за словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця сума шкоди довкіллю за два роки війни складає майже $57 млрд. Він додав, що це далеко не остаточні цифри.

За словами Руслана Стрільця, агресія Росії викликала додаткові викиди парникових газів обсягом 150 мільйонів тон. Кожен день ведення війни цей показник зростає.

Третина території України замінована. Це не лише чисельні дані — 174 тисячі квадратних кілометрів — а й потенційне забруднення, яке завдає шкоди екосистемам.

З початку лютого 2022 року Росія випустила понад 10 тисяч ракет та ударних дронів по Україні. Хімічні речовини, рознесені на тисячі кілометрів, розповсюджуються не лише по Україні, а й осідають в інших країнах.

Бойові дії сьогодні відбуваються на території близько 30 тисяч квадратних кілометрів українського лісу. Лісові пожежі завдають подвійного удару по кліматичній системі, оскільки зменшується здатність лісів поглинати вуглекислий газ.

Втрати екології України за два роки війни. Інфографіка

Збитки культури України за два роки війни

За словами голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, загальна сума збитків від руйнування пам‘яток культурної спадщини, спричиненого російською збройною агресією, на сьогодні перевищила $19 мільярдів.

При цьому, як додала Шуляк, сума $19 мільярдів є лише початковою, оскільки руйнація історичних пам'яток внаслідок збройної агресії Росії триває. Згідно зі звітом Міжнародного комітету з охорони пам'яток (МКІП), за період з 24 лютого 2022 по 25 січня 2024 РФ зруйнувала або пошкодила 902 об'єкти культурної спадщини.

Серед них 124 об'єкти мали національне значення, 708 — місцеве значення, а 70 були щойно виявлені. Зокрема, серед зруйнованих об'єктів було 285 пам'яток архітектури, 269 — архітектури та містобудування, 213 — історії, та 33 — архітектури та історії.

Як зазначили у Міністерстві культури та інформаційної політики, на 25 січня 2024 року, внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, постраждали 1938 об'єктів культурної інфраструктури, не включаючи пам'ятки культурної спадщини. З них 314 було знищено, що становить 16% від загальної кількості.

Найбільші втрати культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, місті Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях. Найбільш постраждалою категорією об'єктів культурної інфраструктури виявилися клубні заклади, що становлять 48% від загальної кількості зруйнованих чи пошкоджених об'єктів.

Які з українських областей найбільше постраждали від війни

Як зазначається у звіті аналітичної команди Київської школи економіки (KSE) найбільш постраждалі області України — ті, де відбувалися та наразі відбуваються прямі бойові дії: Донецька, Харківська, Луганська, Миколаївська, Запорізька, Київська та Чернігівська області. Однак справжній обсяг збитків та руйнувань можна буде оцінити лише після завершення військових дій на території України.

Оцінка прямих збитків за регіонами України. Інфографіка

Оцінка прямих збитків за регіонами України Місце Регіони Оцінка прямих збитків, $ млн 1 Донецька область 38 807(38,8 млрд) 2 Харківська область 31 084 (31,08 млрд) 3 Луганська область 17 033(17.03 млрд) 4 Запорізька область 13 378 (13,3 млрд) 5 Херсонська 10 526 (10,5 млрд) 6 Київська область 9 992 (9,9 млрд) 7 Миколаївська область 7 434 (7,4 млрд) 8 Чернігівська область 6 439 (6,4 млрд) 9 Сумська область 3 208 (3,2 млрд) 10 Дніпропетровська область 2 222 (2,2 млрд) 11 місто Київ 1 205 (1,2 млрд) 12 Житомирська область 1 057 (1,05 млрд) 13 Одеська область 725 14 Полтавська область 661 15 Вінницька область 412 16 Кіровоградська область 342 17 Івано-Франківська область 325 18 Львівська область 212 19 Черкаська 118 20 Рівненська область 101 21 Чернівецька область 84 22 Хмельницька область 79 23 Тернопільська область 76 24 Волинська область 39 25 Закарпатська область 15

Нагадаємо, ми писали, що у Мінекології розповіли, яких збитків зазнала Харківщина після обстрілу нафтобази. Російська армія атакувала Харківщину в п'ятницю, 9 лютого, внаслідок чого сталося влучання у нафтобазу. В місті стався витік нафтопродуктів, які завдали значних збитків екології регіону. Їх оцінили у 30 мільйонів гривень.

Також ми розповідали, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак відповів, скільки випадків шкоди довкіллю було зафіксовано через війну. В Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків нанесення шкоди довкіллю. Наразі українська природа зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.