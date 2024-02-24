Какой ущерб Украине нанесла Россия за два года войны

Город Мариуполь Фото: CNN

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война с Россией длится вот уже два сверхтяжелых года. За это время украинцы успели ощутить как радость побед, так и горечь поражений. Последствия российской агрессии ужасающие: разрушенные жилые дома, школы, больницы, дороги, железнодорожные вокзалы и предприятия. Сильно пострадали энергетический и аграрный секторы, а также портовая инфраструктура страны. Целые города были разрушены российским вторжением, а прямые убытки инфраструктуры страны достигают сотен миллиардов долларов.

Ко второй годовщине российского вторжения Новини.LIVE рассказывают, какие убытки Украине нанесла Россия, а также какие из украинских областей больше всего пострадали от войны.

Ущерб инфраструктуре Украины за два года войны

Как отмечается в отчете аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на январь 2024 года общая сумма прямого ущерба, причиненного инфраструктуре Украины за два года войны, приближается к $155 миллиардам. Эта оценка включает также ущерб, вызванный разрушением Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года.

При этом эксперты отмечают рост количества поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры, жилищного фонда, промышленности, энергетики, образования и здравоохранения.

Наибольшие потери приходятся на жилищный фонд страны. Из-за боевых действий и обстрелов в Украине каждый день растет количество поврежденных и разрушенных жилых домов. По состоянию на 2024 год количество таких домов превышает 250 тысяч, включая 222 тысяч частных домов, более 27 тысяч многоквартирных домов и 526 общежитий. По оценкам, прямой ущерб от разрушений этих объектов составляет $58,9 млрд, что на $4,8 млрд больше, чем в конце 2023 года.

Потери жилищного фонда Украины за два года войны. Инфографика

В отчете отмечено, что больше всего разрушений зафиксировано в Донецкой, Киевской, Луганской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях.

Убытки инфраструктуры к началу 2024 года оцениваются в $36,8 миллиарда, потери промышленности и предприятий уже достигли $13,1 миллиарда. По последним данным, разрушены или повреждены 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 государственных предприятий.

Также продолжает расти сумма прямого ущерба от разрушенной инфраструктуры энергетической отрасли. По состоянию на январь 2024 года она достигает $9 миллиардов, а ущерб в агропромышленном комплексе оценивается в $8,7 миллиарда. Кроме того, к началу текущего года заметно выросли убытки в сферах жилищно-коммунального хозяйства на $4,5 миллиарда и здравоохранения на $1,4 миллиарда до $3,1 миллиарда.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали или были уничтожены не менее 160 тысяч единиц сельскохозяйственной техники, 16 тысяч единиц коммунального транспорта, 3,8 тысяч учебных заведений, 1,8 тысяч культурных учреждений, 580 домов государственного и местного управления, 426, 50 центров обслуживания населения (ЦНАП), 48 социальных центров, 31 интернат, 31 торговый центр и множество других объектов.

Экологический ущерб Украины за два года войны

Если говорить об экологическом ущербе Украины за два года войны, то, конечно, на первом месте будет стоять подрыв Каховской ГЭС. Экологическая катастрофа, вызванная действиями россиян, нанесла Украине ущерб на сумму почти $14 миллиардов. Об этом говорится в отчете правительства Украины и ООН.

Разрушение дамбы на Каховской гидроэлектростанции привело к хаосу как в экономическом, так и экологическом плане в областях, расположенных ниже по течению Днепра от дамбы и станции, а также в районах выше по течению, которые потеряли доступ к воде.

Последствия прорыва дамбы оказались катастрофическими и повлияли более чем на 100 тысяч человек: 620 квадратных километров территории было затоплено в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях. Многие здания, инфраструктурные объекты, а также природные и культурные памятники, включая исторические здания, музеи и объекты культового значения, были серьезно повреждены. Кроме того, нарушены энергоснабжение, водоснабжение, орошение сельскохозяйственных угодий и функционирование речного транспорта на юге Украины.

Согласно отчету, прямые убытки, причиненные инфраструктуре и активам, оцениваются в $2,79 миллиарда, тогда как общий размер убытков превышает $11 миллиардов, основной проблемой является долгосрочное влияние на окружающую среду.

По оценкам отчета, общие расходы на восстановление составят $5,04 миллиарда, из которых $1,82 миллиарда необходимы в ближайшей перспективе.

Согласно данным экологической инспекции Южного округа, приблизительный ущерб Херсонской области от полномасштабного вторжения России в Украину измеряется сотнями миллиардов гривен.

Согласно отчету инспекции, ущерб земельным ресурсам составил 1,7 миллиарда гривен, водным — 2,7 миллиона гривен, а атмосферному воздуху — более 144 миллиарда гривен.

Кроме того, пострадали заповедные территории и достопримечательности. Например, ущерб, нанесенный парку "Каменская Сечь", оценивается более чем в 84 миллиарда гривен.

В целом же, по словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, сумма ущерба окружающей среде за два года войны составляет почти $57 млрд. Он добавил, что это далеко не окончательные цифры.

По словам Руслана Стрельца, агрессия России вызвала дополнительные выбросы парниковых газов в объеме 150 миллионов тонн. Каждый день ведения войны этот показатель растет.

Треть территории Украины заминирована. Это не только цифры — 174 тысячи квадратных километров — но и потенциальное загрязнение, причиняющее вред экосистемам.

С начала февраля 2022 года Россия выпустила более 10 тысяч ракет и ударных дронов по Украине. Химические вещества, разнесенные на тысячи километров, распространяются не только по Украине, но и оседают в других странах.

Боевые действия сегодня совершаются на территории около 30 тысяч квадратных километров украинского леса. Лесные пожары наносят двойной удар по климатической системе, поскольку уменьшается способность лесов поглощать углекислый газ.

Потери экологии Украины за два года войны. Инфографика

Убытки культуры Украины за два года войны

По словам главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, общая сумма ущерба от разрушения памятников культурного наследия, вызванного российской вооруженной агрессией, на сегодняшний день превысила $19 миллиардов.

При этом, как добавила Шуляк, сумма $19 миллиардов только первоначальная, поскольку разрушение исторических памятников в результате вооруженной агрессии России продолжается. Согласно отчету Международного комитета по охране памятников, за период с 24 февраля 2022 года по 25 января 2024 года РФ разрушила или повредила 902 объекта культурного наследия.

Среди них 124 объекта имели национальное значение, 708 — местное значение, а 70 были только что обнаружены. В частности, среди разрушенных объектов было 285 памятников архитектуры, 269 — архитектуры и градостроительства, 213 — истории, и 33 — архитектуры и истории.

Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики, на 25 января 2024 года в результате полномасштабной войны России против Украины пострадали 1938 объектов культурной инфраструктуры, не включая памятники культурного наследия. Из них 314 были уничтожены, что составляет 16% от общего количества.

Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Киеве, Николаевской, Луганской и Запорожской областях. Наиболее пострадавшей категорией объектов культурной инфраструктуры оказались клубные заведения, составляющие 48% от общего количества разрушенных или поврежденных объектов.

Какие из украинских областей больше всего пострадали от войны

Как отмечается в отчете аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), наиболее пострадавшие области Украины — те, где происходили и сейчас происходят прямые боевые действия: Донецкая, Харьковская, Луганская, Николаевская, Запорожская, Киевская и Черниговская области. Однако настоящий объем ущерба и разрушений можно будет оценить только после завершения военных действий на территории Украины.

Оценка прямого ущерба по регионам Украины. Инфографика

Оценка прямого ущерба по регионам Украины Место Регионы Оценка прямого ущерба, $ млн 1 Донецкая область 38 807(38,8 млрд) 2 Харьковская область 31 084 (31,08 млрд) 3 Луганская область 17 033(17.03 млрд) 4 Запорожская область 13 378 (13,3 млрд) 5 Херсонская 10 526 (10,5 млрд) 6 Киевская область 9 992 (9,9 млрд) 7 Николаевская область 7 434 (7,4 млрд) 8 Черниговская область 6 439 (6,4 млрд) 9 Сумская область 3 208 (3,2 млрд) 10 Днепропетровская область 2 222 (2,2 млрд) 11 город Киев 1 205 (1,2 млрд) 12 Житомирская область 1 057 (1,05 млрд) 13 Одесская область 725 14 Полтавская область 661 15 Винницкая область 412 16 Кировоградская область 342 17 Ивано-Франковская область 325 18 Львовская область 212 19 Черкасская 118 20 Ровенская область 101 21 Черновицкая область 84 22 Хмельницкая область 79 23 Тернопольская область 76 24 Волынская область 39 25 Закарпатская область 15

Напомним, мы писали, что в Минэкологии рассказали, какие убытки понесла Харьковщина после обстрела нефтебазы. Российская армия атаковала Харьковщину в пятницу, 9 февраля, в результате чего произошло попадание в нефтебазу. В городе произошла утечка нефтепродуктов, нанесших значительный ущерб экологии региона. Их оценили в 30 миллионов гривен.

Также мы рассказывали, что глава Офиса Президента Андрей Ермак ответил, сколько случаев ущерба окружающей среде было зафиксировано из-за войны. В Украине уже зафиксировано почти 3600 случаев нанесения вреда окружающей среде. Сейчас украинская природа испытывает беспрецедентное уничтожение и загрязнение.