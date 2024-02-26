Які штрафи за продаж та зрив первоцвітів в Україні у 2024 році

Чоловік продає проліски. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З настанням весни в Україні активізується нелегальна торгівля рідкісними червонокнижними рослинами — переважно пролісками. Це відбувається, попри те, що практично всі весняні лісові квіти України знаходяться на межі зникнення.

Щоб запобігти знищенню цих рідкісних рослин держава запровадила штрафи для тих хто продає або зриває первоцвіти.

Що загрожує за продаж та купівлю первоцвітів

Порушення правил придбання або продажу рослин веде за собою накладення штрафу у розмірі від 510 до 1700 гривень та конфіскацію рослин відповідно до статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому, ті ж дії, вчинені з рослинами, що знаходяться на територіях природно-заповідного фонду, включених до Червоної книги України або захищених відповідно до міжнародних угод України, можуть спричинити накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією рослин.

Якщо ви стали свідком незаконного продажу, збирання або транспортування ранніх весняних квітів, просимо повідомити про це Державну екологічну інспекцію.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині запровадили карантинні обмеження через пташиний грип. Зафіксовано випадки загибелі лебедів на водоймах Нижнього Дністра. Мертві пташині тіла знаходили на Дністровському лимані, Білому озері, Саф’янах, каналі у районі дитячого пляжу у Біляївці.

Також ми розповідали про міська влада Києва закликала містян не продавати та не купувати первоцвіти. Киянам нагадали, що торгівля рідкісними рослинами карається штрафом.