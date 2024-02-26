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Экоштрафы в Украине — сколько придется заплатить за сорванные первоцветы

26 февраля 2024 21:13
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какие штрафы за продажу и срыв первоцветов в Украине в 2024 году
Мужчина продает подснежники. Фото: УНИАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С наступлением весны в Украине активизируется нелегальная торговля редкими краснокнижными растениями — преимущественно подснежниками. Это происходит, несмотря на то, что практически все весенние цветы Украины находятся на грани исчезновения.

Чтобы предотвратить уничтожение этих редких растений, государство ввело штрафы для тех, кто продает или срывает первоцветы.

Что угрожает за продажу и покупку первоцветов

Нарушение правил приобретения или продажи растений влечет наложение штрафа в размере от 510 до 1700 гривен и конфискацию растений в соответствии со статьей 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При этом те же действия, совершенные с растениями, находящимися на территориях природно-заповедного фонда, включенных в Красную книгу Украины или защищенных в соответствии с международными соглашениями Украины, могут повлечь наложение штрафа от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений.

Если вы стали свидетелем незаконной продажи, уборки или транспортировки ранних весенних цветов, просим сообщить об этом Государственной экологической инспекции.

Напомним, мы писали, что в Одесской области ввели карантинные ограничения из-за птичьего гриппа. Зафиксированы случаи гибели лебедей на водоемах Нижнего Днестра. Мертвые птичьи тела находили на Днестровском лимане, Белом озере, Сафьянах, канале в районе детского пляжа в Беляевке.

Также мы рассказывали о городских властях Киева призывали горожан не продавать и не покупать первоцветы. Киевлянам напомнили, что торговля редкими растениями карается штрафом.

торговля
деньги
Украина
штрафы
экология

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