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Фінансова допомога біженцям у Нідерландах — які виплати отримають українці

10 серпня 2024 11:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога біженцям — скільки отримують українці в Нідерландах
Українці в Нідерландах. Фото: facebook.com/Consulaat
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну, понад 110 000 українців знайшли тимчасовий прихисток у Нідерландах. Вони отримують фінансову допомогу на проживання від уряду, розмір якої залежить від віку, складу сім'ї та умов розміщення.

Про це йдеться на урядовому порталі Нідерландів.

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Як змінились виплати 

З 1 липня грошова допомога для біженців була скоригована з урахуванням інфляції, оскільки вартість життя в Нідерландах зросла. Нові суми базуються на прожитковому мінімумі, який покриває основні потреби.

Фінансова підтримка включає виплати на придбання одягу, харчування та інші базові потреби. Біженці, які проживають у приймаючих сім’ях, можуть отримувати додаткову допомогу. Зазвичай ці кошти передають тим, хто надав своє житло, але такі внески є добровільними.

Фінансова допомога варіюються і залежить від віку та призначення:

  • виплата на придбання одягу — 62,66 євро на місяць (2 800 грн);
  • виплата на їжу — від 140,34 євро (6 300 грн) до 242,48 євро (10 900 грн);
  • надбавка для осіб у приймаючих родинах — 80,91 євро (3 600 грн).

Наприклад, якщо домогосподарство в Нідерландах приймає сім’ю з трьох осіб (маму і двох неповнолітніх дітей), то загальна сума допомоги становитиме: 193,98 + 160,64 + 160,64 + 3(62,66) + 3(80,91) = 945,97 євро (приблизно 42 500 грн). Це щомісячна норма виплати для однієї родини біженців з України.

Під час визначення фінансової підтримки враховуються лише батьки, їх неповнолітні діти та опікуни, які несуть юридичну відповідальність за дітей до 18 років. До цього списку не включаються бабусі, дідусі, дядьки, тітки, одружені неповнолітні, а також діти, що досягли 18 років. Вони підлягають умовам для одиноких біженців або формують окреме домогосподарство.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку цього року влада Норвегії посилила вимоги до надання допомоги українським біженцям. Зараз вони можуть отримувати по 520 євро щомісяця лише за виконання певних правил.

Ми також писали, що влада Ірландії планує суттєво згорнути широку програму соціальної підтримки українських біженців. Зміни запрацюють з 1 вересня 2024 року.

виплати фінансова допомога Нідерланди гроші біженці переселенці війна в Україні

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