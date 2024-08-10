Денежная помощь беженцам — сколько получают украинцы в Нидерландах

Украинцы в Нидерландах. Фото: facebook.com/Consulaat

После начала полномасштабного вторжения в Украину, более 110 000 украинцев нашли временное убежище в Нидерландах. Они получают финансовую помощь на проживание от правительства, размер которой зависит от возраста, состава семьи и условий размещения.

Об этом говорится на правительственном портале Нидерландов.

Читайте также:

Как изменились выплаты

С 1 июля денежное пособие для беженцев было скорректировано с учетом инфляции, поскольку стоимость жизни в Нидерландах возросла. Новые суммы базируются на прожиточном минимуме, покрывающем основные потребности.

Финансовая поддержка включает выплаты на приобретение одежды, питание и другие базовые нужды. Беженцы, проживающие в семьях, могут получать дополнительную помощь. Обычно эти средства передают тем, кто предоставил свое жилье, но такие взносы добровольны.

Финансовая помощь варьируется и зависит от возраста и назначения:

выплата на приобретение одежды — 62,66 евро в месяц (2 800 грн);

— 62,66 евро в месяц (2 800 грн); выплата на еду — от 140,34 евро (6 300 грн) до 242,48 евро (10 900 грн);

— от 140,34 евро (6 300 грн) до 242,48 евро (10 900 грн); надбавка для лиц в принимающих семьях — 80,91 евро (3 600 грн).

Например, если домохозяйство в Нидерландах принимает семью из трех человек (маму и двух несовершеннолетних детей), то общая сумма пособия составит: 193,98 + 160,64 + 160,64 + 3(62,66) + 3(80, 91) = 945,97 евро (приблизительно 42 500 грн). Это ежемесячная норма выплаты одной семье беженцев из Украины.

При определении финансовой поддержки учитываются только родители, их несовершеннолетние дети и опекуны, несущие юридическую ответственность за детей до 18 лет. В этот список не включаются бабушки, дедушки, дяди, тети, женатые несовершеннолетние, а также дети, достигшие 18 лет. Они подлежат условиям одиноких беженцев или формируют отдельное домохозяйство.

Что еще стоит знать

Напомним, летом этого года власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинским беженцам. Сейчас они могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.

Мы также писали, что власти Ирландии планируют существенно свернуть широкую программу социальной поддержки украинских беженцев. Изменения заработают с 1 сентября 2024 года.