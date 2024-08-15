Грошова допомога одиноким батькам в Україні — скільки платять у 2024 році

Жінка з дітьми. Фото: УНІАН

Українські одинокі батьки та усиновителі можуть отримати фінансову підтримку від держави, оформивши заявку онлайн через портал "Дія" або звернувшись до відповідних органів із потрібними документами. У 2024 році розмір такої допомоги варіюється від 2563 до 3028 гривень на місяць.

Про те, як оформити виплати, розповіли на порталі Міністерства соціальної політики України.

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Хто має право на виплати

Ця допомога призначена для підтримки осіб, які самостійно виховують дітей без належної фінансової допомоги. На такі виплати можуть розраховувати:

одинокі матері (які не перебувають у шлюбі);

одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі.

Як оформити виплати онлайн

Для оформлення допомоги онлайн слід виконати такі кроки:

На порталі "Дія" знайдіть розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку".

У розділі "Послуги" натисніть кнопку "Подати заяву" та пройдіть авторизацію.

Оберіть підставу для отримання допомоги.

Вкажіть дані дитини, на яку потрібно оформити допомогу.

Заповніть інформацію про членів сім'ї.

Внесіть дані про доходи та майно, яке належить вам і членам вашої сім'ї, а також інформацію щодо отримання виплат у разі втрати годувальника, якщо вони призначені.

До заяви потрібно додати:

Скановану копію довідки навчального закладу, якщо дитина навчається за денною або дуальною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, до моменту закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Скановану копію довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул.

Після цього перевірте сформовану заяву та декларацію, підпишіть їх електронним підписом або за допомогою Дія.Підпису та надішліть на розгляд до органу соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі "Дія".

Ви отримаєте сповіщення про розгляд заяви на електронну пошту.

Подати заяву на отримання послуги можна, зокрема, рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

Як оформити допомогу офлайн

Для подачі заяви на отримання виплат офлайн необхідно надати такі документи:

Заява про призначення соціальної допомоги.

Декларація про доходи та майно.

Довідка про доходи, якщо в декларації зазначено заробітки, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України тощо, і згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. Якщо доходи неможливо підтвердити довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру.

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.

Копія свідоцтва про народження дитини.

Копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів).

Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (у разі потреби).

Довідка закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж по досягненню дитиною 23 років).

Довідка, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі коштом держави, перебуває вдома під час літніх канікул (за необхідності).

Які виплати можна отримати

Розмір грошової допомоги залежить від віку дитини. у 2024 році розмір виплат на дітей одиноким батькам становить:

Для дитини віком до 6 років: 2 563 гривні ;

; Для дитини віком від 6 до 18 років: 3 196 гривень ;

; Для дитини віком від 18 до 23 років: 3 028 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, влада України в 2024 році продовжує надавати підтримку багатодітним сім'ям. Зокрема, такі родини можуть отримати фінансову допомогу від держави.

Ми також писали, що українцям доступна державна грошова допомога для дітей, які народилися за кордоном. Виплати можна оформити онлайн.