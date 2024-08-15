Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Фінансова допомога на дитину одинокій матері або батьку — як оформити онлайн arrow

Фінансова допомога на дитину одинокій матері або батьку — як оформити онлайн

15 серпня 2024 12:07
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Грошова допомога одиноким батькам в Україні — скільки платять у 2024 році
Жінка з дітьми. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські одинокі батьки та усиновителі можуть отримати фінансову підтримку від держави, оформивши заявку онлайн через портал "Дія" або звернувшись до відповідних органів із потрібними документами. У 2024 році розмір такої допомоги варіюється від 2563 до 3028 гривень на місяць.

Про те, як оформити виплати, розповіли на порталі Міністерства соціальної політики України.

Читайте також:

Хто має право на виплати

Ця допомога призначена для підтримки осіб, які самостійно виховують дітей без належної фінансової допомоги. На такі виплати можуть розраховувати:

  • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі);
  • одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір), або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
  • одинокі матері чи батьки (у разі смерті одного з батьків), що не перебувають у шлюбі. 

Як оформити виплати онлайн

Для оформлення допомоги онлайн слід виконати такі кроки:

  • На порталі "Дія" знайдіть розділ "Допомога на дитину одинокій матері або батьку".
  • У розділі "Послуги" натисніть кнопку "Подати заяву" та пройдіть авторизацію.
  • Оберіть підставу для отримання допомоги.
  • Вкажіть дані дитини, на яку потрібно оформити допомогу.
  • Заповніть інформацію про членів сім'ї.
  • Внесіть дані про доходи та майно, яке належить вам і членам вашої сім'ї, а також інформацію щодо отримання виплат у разі втрати годувальника, якщо вони призначені.

До заяви потрібно додати:

  • Скановану копію довідки навчального закладу, якщо дитина навчається за денною або дуальною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, до моменту закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.
  • Скановану копію довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул.
  • Після цього перевірте сформовану заяву та декларацію, підпишіть їх електронним підписом або за допомогою Дія.Підпису та надішліть на розгляд до органу соціального захисту населення.

Статус розгляду заяви відображатиметься у вашому особистому кабінеті на порталі "Дія".

Ви отримаєте сповіщення про розгляд заяви на електронну пошту.

Подати заяву на отримання послуги можна, зокрема, рекомендованим листом до місцевого органу соціального захисту населення або інших уповноважених осіб.

Як оформити допомогу офлайн

Для подачі заяви на отримання виплат офлайн необхідно надати такі документи:

  • Заява про призначення соціальної допомоги.
  • Декларація про доходи та майно.
  • Довідка про доходи, якщо в декларації зазначено заробітки, інформація про які відсутня в Державній податковій службі, Пенсійному фонді України тощо, і згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. Якщо доходи неможливо підтвердити довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їхнього розміру.
  • Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану про народження дитини або довідка про народження, чи документ про народження, виданий органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.
  • Копія свідоцтва про народження дитини.
  • Копія рішення про усиновлення дитини (для усиновлювачів).
  • Копія свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідка про те, що дитина не отримує пенсію або державну допомогу по втраті годувальника (у разі потреби).
  • Довідка закладу освіти про навчання дитини за денною або дуальною формою (до випуску з освітнього закладу, але не довше, ніж по досягненню дитиною 23 років).
  • Довідка, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі коштом держави, перебуває вдома під час літніх канікул (за необхідності).

Які виплати можна отримати

Розмір грошової допомоги залежить від віку дитини. у 2024 році розмір виплат на дітей одиноким батькам становить:

  • Для дитини віком до 6 років: 2 563 гривні;
  • Для дитини віком від 6 до 18 років: 3 196 гривень;
  • Для дитини віком від 18 до 23 років: 3 028 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, влада України в 2024 році продовжує надавати підтримку багатодітним сім'ям. Зокрема, такі родини можуть отримати фінансову допомогу від держави.

Ми також писали, що українцям доступна державна грошова допомога для дітей, які народилися за кордоном. Виплати можна оформити онлайн.

Дія виплати діти фінансова допомога Мінсоцполітики гроші соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:39 Шана полеглим героям — акція під міською радою Одеси

12:31 Бої в Курській області — ЗМІ спрогнозували наслідки виводу російських військ з України

Термінова новина

12:30 У Павлограді пролунав сильний вибух

12:21 ПриватБанк удвічі знизив тарифи на частину переказів — деталі

12:07 Фінансова допомога на дитину одинокій матері або батьку — як оформити онлайн

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:01 Українським педагогам за кордоном не виплатять зарплати — рішення Кабміну

12:01 Які спеціалісти можуть стовідсотково отримати бронь — роз'яснення закону

11:59 Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер"

11:58 Колона полонених на Курщині — воїни з Одещини показали, як здаються росіяни

11:53 Військовий розкрив, яку нову тактику вигадали окупанти, щоб прорвати українську оборону

12:39 Шана полеглим героям — акція під міською радою Одеси

12:31 Бої в Курській області — ЗМІ спрогнозували наслідки виводу російських військ з України

Термінова новина

12:30 У Павлограді пролунав сильний вибух

12:21 ПриватБанк удвічі знизив тарифи на частину переказів — деталі

12:07 Фінансова допомога на дитину одинокій матері або батьку — як оформити онлайн

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:01 Українським педагогам за кордоном не виплатять зарплати — рішення Кабміну

12:01 Які спеціалісти можуть стовідсотково отримати бронь — роз'яснення закону

11:59 Малійські повстанці зробили заяву про участь України у розгромі ПВК "Вагнер"

11:58 Колона полонених на Курщині — воїни з Одещини показали, як здаються росіяни

11:53 Військовий розкрив, яку нову тактику вигадали окупанти, щоб прорвати українську оборону

18:43 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

Text

17:50 Перекидання російських новобранців в Курськ та що приховують на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

17:01 Експерт назвав суму, яку Росія заробляє від транзиту газу через Україну

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин

9 серпня 2024

08:45 Ребров може достроково піти зі збірної України через вигідну пропозицію