Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Финансовая помощь на ребенка одинокой матери или отцу — как оформить онлайн arrow

Финансовая помощь на ребенка одинокой матери или отцу — как оформить онлайн

15 августа 2024 12:07
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Денежная помощь одиноким родителям в Украине — сколько платят в 2024 году
Женщина с детьми. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинские одинокие родители и усыновители могут получить финансовую поддержку от государства, оформив заявку онлайн через портал "Дія" или обратившись в соответствующие органы с необходимыми документами. В 2024 году размер такой помощи варьируется от 2 563 до 3 028 гривен в месяц.

О том, как оформить выплаты, рассказали на портале Министерства социальной политики Украины.

Читайте также:

Кто имеет право на выплаты

Эта помощь предназначена для поддержки лиц, самостоятельно воспитывающих детей без надлежащей финансовой помощи. На такие выплаты могут рассчитывать:

  • одинокие матери (не состоящие в браке);
  • одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери), или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;
  • одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.

Как оформить выплаты онлайн

Для оформления помощи онлайн следует выполнить следующие шаги:

  • На портале "Дія" найдите раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу".
  • В разделе "Услуги" нажмите кнопку "Подать заявление" и пройдите авторизацию.
  • Выберите основание для получения помощи.
  • Укажите данные ребенка, на который нужно оформить помощь.
  • Заполните информацию о членах семьи.
  • Внесите данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи, а также информацию о получении выплат в случае потери кормильца, если они назначены.

К заявлению нужно добавить:

  • Сканированная копия справки учебного заведения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, до момента окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.
  • Сканированная копия справки, если ребенок, находящийся на содержании в интернатном заведении за счет государства, находится дома во время летних каникул.
  • После этого проверьте сформированное заявление и декларацию, подпишите их электронной подписью или с помощью Действия. Подписи и отправьте на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления отображается в вашем личном кабинете на портале "Дія".

Вы получите уведомление о рассмотрении заявления по электронной почте.

Подать заявление на получение услуги можно, в частности, заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.

Как оформить помощь оффлайн

Для подачи заявления на получение выплат офлайн необходимо предоставить следующие документы:

  • Заявление о назначении социальной помощи.
  • Декларация о доходах и имуществе.
  • Справка о доходах, если в декларации указаны заработки, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины и т.п., и согласно законодательству, не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. Если доходы невозможно подтвердить справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера.
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце.
  • Копия свидетельства рождения ребенка.
  • Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей).
  • Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости).
  • Справка учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного учреждения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет).
  • Справка, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении на средства государства, находится дома во время летних каникул (при необходимости).

Какие выплаты можно получить

Размер денежной помощи зависит от возраста ребенка. в 2024 году размер выплат на детей одиноким родителям составляет:

  • Для ребенка в возрасте до 6 лет: 2 563 гривны;
  • Для ребенка от 6 до 18 лет: 3 196 гривен;
  • Для ребенка от 18 до 23 лет: 3 028 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, власти Украины в 2024 году продолжают оказывать поддержку многодетным семьям. В частности, такие семьи могут получить финансовую помощь от государства.

Мы также писали, что украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.

Дия выплаты дети финансовая помощь Минсоцполитики деньги соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:21 ПриватБанк вдвое снизил тарифы на часть переводов — детали

12:07 Финансовая помощь на ребенка одинокой матери или отцу — как оформить онлайн

12:01 Украинским педагогам за рубежом не выплатят зарплаты — решение Кабмина

12:01 Какие специалисты могут полностью получить бронь — разъяснение закона

11:59 Малийские повстанцы сделали заявление об участии Украины в разгроме ЧВК "Вагнер"

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

11:58 Колонна пленных на Курщине — воины с Одесчины показали, как сдаются россияне

11:53 Военный раскрыл, какую новую тактику придумали оккупанты, чтобы прорвать украинскую оборону

11:31 Армия России в спешке окапывается в Курской области — в ISW назвали причину

11:24 Последствия вечерней атаки на Одессу — количество пострадавших растет

11:12 Во Львовской области задержали пограничника — в чем подозревают

12:21 ПриватБанк вдвое снизил тарифы на часть переводов — детали

12:07 Финансовая помощь на ребенка одинокой матери или отцу — как оформить онлайн

12:01 Украинским педагогам за рубежом не выплатят зарплаты — решение Кабмина

12:01 Какие специалисты могут полностью получить бронь — разъяснение закона

11:59 Малийские повстанцы сделали заявление об участии Украины в разгроме ЧВК "Вагнер"

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

11:58 Колонна пленных на Курщине — воины с Одесчины показали, как сдаются россияне

11:53 Военный раскрыл, какую новую тактику придумали оккупанты, чтобы прорвать украинскую оборону

11:31 Армия России в спешке окапывается в Курской области — в ISW назвали причину

11:24 Последствия вечерней атаки на Одессу — количество пострадавших растет

11:12 Во Львовской области задержали пограничника — в чем подозревают

18:43 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

17:01 Эксперт назвал сумму, которую Россия зарабатывает от транзита газа через Украину

Text

13:43 Нардеп Крейденко предупредил об опасности эвакуации россиян в Украину

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 РФ выводит часть войск из Украины и какую территорию контролируют ВСУ — эфир День.LIVE

Text

10:32 Генерал ВСУ заявил о смертельной опасности любых переговоров с Россией

Text

08:00 Сотни военных РФ в плену и новые ограничения Нацбанка — эфир Ранок.LIVE

13 августа 2024
Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения