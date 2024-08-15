Денежная помощь одиноким родителям в Украине — сколько платят в 2024 году

Женщина с детьми. Фото: УНІАН

Украинские одинокие родители и усыновители могут получить финансовую поддержку от государства, оформив заявку онлайн через портал "Дія" или обратившись в соответствующие органы с необходимыми документами. В 2024 году размер такой помощи варьируется от 2 563 до 3 028 гривен в месяц.

О том, как оформить выплаты, рассказали на портале Министерства социальной политики Украины.

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Кто имеет право на выплаты

Эта помощь предназначена для поддержки лиц, самостоятельно воспитывающих детей без надлежащей финансовой помощи. На такие выплаты могут рассчитывать:

одинокие матери (не состоящие в браке);

одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери), или запись об отце (матери) проведена в установленном порядке органом государственной регистрации актов гражданского состояния по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

одинокие матери или родители (в случае смерти одного из родителей), не состоящие в браке.

Как оформить выплаты онлайн

Для оформления помощи онлайн следует выполнить следующие шаги:

На портале "Дія" найдите раздел "Помощь на ребенка одинокой матери или отцу".

В разделе "Услуги" нажмите кнопку "Подать заявление" и пройдите авторизацию.

Выберите основание для получения помощи.

Укажите данные ребенка, на который нужно оформить помощь.

Заполните информацию о членах семьи.

Внесите данные о доходах и имуществе, принадлежащих вам и членам вашей семьи, а также информацию о получении выплат в случае потери кормильца, если они назначены.

К заявлению нужно добавить:

Сканированная копия справки учебного заведения, если ребенок учится по дневной или дуальной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, до момента окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Сканированная копия справки, если ребенок, находящийся на содержании в интернатном заведении за счет государства, находится дома во время летних каникул.

После этого проверьте сформированное заявление и декларацию, подпишите их электронной подписью или с помощью Действия. Подписи и отправьте на рассмотрение в орган социальной защиты населения.

Статус рассмотрения заявления отображается в вашем личном кабинете на портале "Дія".

Вы получите уведомление о рассмотрении заявления по электронной почте.

Подать заявление на получение услуги можно, в частности, заказным письмом в местный орган социальной защиты населения или других уполномоченных лиц.

Как оформить помощь оффлайн

Для подачи заявления на получение выплат офлайн необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о назначении социальной помощи.

Декларация о доходах и имуществе.

Справка о доходах, если в декларации указаны заработки, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины и т.п., и согласно законодательству, не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. Если доходы невозможно подтвердить справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера.

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о рождении ребенка или справка о рождении, или документ о рождении, выданный органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце.

Копия свидетельства рождения ребенка.

Копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей).

Копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что ребенок не получает пенсию или государственную помощь по потере кормильца (при необходимости).

Справка учебного заведения об обучении ребенка по дневной или дуальной форме (до выпуска из образовательного учреждения, но не дольше, чем по достижению ребенком 23 лет).

Справка, если ребенок, находящийся на иждивении в интернатном заведении на средства государства, находится дома во время летних каникул (при необходимости).

Какие выплаты можно получить

Размер денежной помощи зависит от возраста ребенка. в 2024 году размер выплат на детей одиноким родителям составляет:

Для ребенка в возрасте до 6 лет: 2 563 гривны ;

; Для ребенка от 6 до 18 лет: 3 196 гривен ;

; Для ребенка от 18 до 23 лет: 3 028 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, власти Украины в 2024 году продолжают оказывать поддержку многодетным семьям. В частности, такие семьи могут получить финансовую помощь от государства.

Мы также писали, что украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.