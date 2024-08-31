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Фінансова допомога на купівлю твердого палива — хто може отримати 21 тис. грн

31 серпня 2024 11:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Мешканці прифронтових територій отримають 21 тис. грн на опалення — нардеп пояснив деталі
Чоловік біля твердопаливного котла. Фото: Freepic
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Мешканцям прифронтових територій України нададуть грошову допомогу для придбання твердого палива у розмірі 21 тис. грн. Відповідне рішення Уряд ухвалив 30 серпня.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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"Затверджено Порядок надання одноразової грошової допомоги населенню протягом опалювального сезону 2024/25 року на придбання твердого пічного побутового палива", — йдеться у повідомленні.

Одержувачами грошової допомоги на опалення передбачені особи, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях у 10-кілометровій зоні від державного кордону з РФ або лінії зіткнення (на момент подачі заяви), а також на територіях активних або можливих бойових дій, в житлових будинках, що опалюються твердим пічним паливом.

Список територіальних громад та населених пунктів, які мають право на отримання грошової допомоги для опалення згідно з наведеними вимогами, затверджується відповідними обласними (військовими) адміністраціями.

"Встановлено, що грошова допомога на опалення одержувачам виплачується за рахунок коштів міжнародних організацій та становить 21 тисячу гривень на одне домогосподарство за весь опалювальний період 2024/25 року", — пояснив Мельничук.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вразливим категоріям громадян у Черкаській області доступна реєстрація на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН. В її рамках максимально на одну особу виплачують близько 11 тис. гривень.

Ми також писали, що в Україні цього місяця домогосподарствам, у яких змінились доходи, здійснили автоматичний перерахунок житлових субсидій. Водночас, восени розмір допомоги ще більше зросте.

Кабінет міністрів опалювальний сезон виплати фінансова допомога гроші паливо Тарас Мельничук опалення

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