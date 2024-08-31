Жители прифронтовых территорий получат 21 тыс. грн на отопление — нардеп объяснил детали

Мужчина возле твердотопливного котла. Фото: Freepic

Жителям прифронтовых территорий Украины окажут денежную помощь для приобретения твердого топлива в размере 21 тыс. грн. Соответствующее решение Правительство приняло 30 августа.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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"Утвержден Порядок предоставления единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива", — говорится в сообщении.

Получателями денежной помощи на отопление предусмотрены фактически проживающие в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях в 10-километровой зоне от государственной границы с РФ или линии столкновения (на момент подачи заявления), а также на территориях активных или возможных боевых действий, в жилых домах, отапливаемых твердым печным топливом.

Список территориальных общин и населенных пунктов, имеющих право на получение денежной помощи для отопления согласно приведенным требованиям, утверждается соответствующими областными (военными) администрациями.

"Установлено, что денежное пособие на отопление получателям выплачивается за счет средств международных организаций и составляет 21 тысячу гривен на одно домохозяйство за весь отопительный период 2024/25 года", — пояснил Мельничук.

Что еще нужно знать

Напомним, уязвимым категориям граждан в Черкасской области доступна регистрация на получение финансовой помощи УВКБ ООН. В ее рамках максимально на одного человека выплачивают около 11 тыс. гривен.

Мы также писали, что в Украине в этом месяце домохозяйствам, в которых изменились доходы, произвели автоматический перерасчет жилищных субсидий. В то же время, осенью размер пособия еще больше вырастет.