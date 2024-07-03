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Фіндопомога у 700 тис. гривень — хто і як може подати заявку

3 липня 2024 08:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога у 2024 році — хто і як може отримати 700 тис. гривень
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві у справах ветеранів України відкрили реєстрацію на допомогу до 700 тисяч гривень. Заявки можуть подавати громадські об'єднання ветеранів війни.

Про це йдеться на сайті відомства.

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Правила участі у конкурсі на допомогу у 700 тис. грн

Як зазначається, до участі у конкурсі допускаються громадські організації (об'єднання/спілки), якщо діяльність стосується формування оборонної свідомості та стійкості:

  • займаються організацією заходів військово-патріотичного виховання для підготовки громадян до нацспротиву;
  • проводять інформаційно-просвітницьку, виховну роботу військово-патріотичної сфери;
  • займаються популяризацією історії українського опору російській збройній агресії, про подвиги ветеранів війни під час захисту країни у вигляді друку книг та інших видань, мемуарів, художніх творів/виробництва документальних чи художніх фільмів/організації виставок.

Серед вимог, яким повинні відповідати громадські організації:

  • програми реалізуються на території не менш як третини регіонів країни та забезпечують залученість ветеранів, членів родини загиблих/померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих захисників;
  • ГО ветеранів війни — неприбуткові організації, які зареєстровані згідно з вимогами законодавства та створені для захисту прав і свобод, реалізації  інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих бійців.

Як долучитися до конкурсу

Для того, щоб узяти участь у конкурсі, необхідно:

  • подати заяву, заповнивши за спеціальною формою;
  • додати опис програми (проєкту/заходу);
  • надати кошторис витрат, що необхідні для реалізації;
  • додати листи-підтвердження про підтримку у реалізації програми/готовність долучитися до організації від органів держвлади, органів місцевого самоврядування в разі залучення до реалізації;
  • інформацію про діяльність (зокрема досвід реалізації програми упродовж останніх двох років).

Заявки приймають в системі Е-Конкурси на платформі "ВзаємоДія" до 22 липня цього року.

Деталі можна уточнити за контактами:

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу від благодійної організації "Право на захист". Виплати, які доступні у чотирьох регіонах країни, надають вразливим категоріям громадян.

Також ми писали, що  у липні 2024 року українським підприємцям відкрили можливість отримати до 15 тисяч доларів допомоги на розвиток власної справи. Гранти надають у рамках держпрограми "Створюй".

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