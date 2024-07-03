Грошова допомога у 2024 році — хто і як може отримати 700 тис. гривень

Фіндопомога у 700 тис. гривень — хто і як може подати заявку
У Міністерстві у справах ветеранів України відкрили реєстрацію на допомогу до 700 тисяч гривень. Заявки можуть подавати громадські об'єднання ветеранів війни.
Про це йдеться на сайті відомства.
Правила участі у конкурсі на допомогу у 700 тис. грн
Як зазначається, до участі у конкурсі допускаються громадські організації (об'єднання/спілки), якщо діяльність стосується формування оборонної свідомості та стійкості:
- займаються організацією заходів військово-патріотичного виховання для підготовки громадян до нацспротиву;
- проводять інформаційно-просвітницьку, виховну роботу військово-патріотичної сфери;
- займаються популяризацією історії українського опору російській збройній агресії, про подвиги ветеранів війни під час захисту країни у вигляді друку книг та інших видань, мемуарів, художніх творів/виробництва документальних чи художніх фільмів/організації виставок.
Серед вимог, яким повинні відповідати громадські організації:
- програми реалізуються на території не менш як третини регіонів країни та забезпечують залученість ветеранів, членів родини загиблих/померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих захисників;
- ГО ветеранів війни — неприбуткові організації, які зареєстровані згідно з вимогами законодавства та створені для захисту прав і свобод, реалізації інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих/померлих бійців.
Як долучитися до конкурсу
Для того, щоб узяти участь у конкурсі, необхідно:
- подати заяву, заповнивши за спеціальною формою;
- додати опис програми (проєкту/заходу);
- надати кошторис витрат, що необхідні для реалізації;
- додати листи-підтвердження про підтримку у реалізації програми/готовність долучитися до організації від органів держвлади, органів місцевого самоврядування в разі залучення до реалізації;
- інформацію про діяльність (зокрема досвід реалізації програми упродовж останніх двох років).
Заявки приймають в системі Е-Конкурси на платформі "ВзаємоДія" до 22 липня цього року.
Деталі можна уточнити за контактами:
- тел.: +380 63 227 09 36;
- e-mail: [email protected].
Що ще варто знати
Нагадаємо, деякі українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу від благодійної організації "Право на захист". Виплати, які доступні у чотирьох регіонах країни, надають вразливим категоріям громадян.
Також ми писали, що у липні 2024 року українським підприємцям відкрили можливість отримати до 15 тисяч доларів допомоги на розвиток власної справи. Гранти надають у рамках держпрограми "Створюй".
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