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Финпомощь в 700 тыс. гривен — кто и как может подать заявку

3 июля 2024 08:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь в 2024 году — кто и как может получить 700 тыс. гривен
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве по делам ветеранов Украины открыли регистрацию на помощь до 700 тысяч гривен. Заявки могут подавать общественные объединения ветеранов войны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Правила участия в конкурсе на помощь в 700 тыс. грн

К участию в конкурсе допускаются общественные организации (объединения/союзы), если деятельность касается формирования оборонного сознания и устойчивости:

  • занимаются организацией мероприятий военно-патриотического воспитания по подготовке граждан к нацсопротивлению;
  • проводят информационно-просветительскую, воспитательную работу военно-патриотической сферы;
  • занимаются популяризацией истории украинского сопротивления российской вооруженной агрессии, о подвигах ветеранов войны при защите страны в виде печати книг и других изданий, мемуаров, художественных произведений/производства документальных или художественных фильмов/организации выставок.

Среди требований, которым должны отвечать общественные организации:

  • программы реализуются на территории не менее трети регионов страны и обеспечивают вовлеченность ветеранов, членов семьи погибших/умерших ветеранов войны, членов семей погибших/умерших защитников;
  • ОО ветеранов войны — неприбыльные организации, зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства и созданные для защиты прав и свобод, реализации интересов ветеранов войны, членов семей погибших/умерших бойцов.

Как присоединиться к конкурсу

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

  • подать заявление, заполнив по специальной форме;
  • добавить описание программы (проекта/мероприятия);
  • предоставить смету расходов, необходимых для реализации;
  • добавить письма-подтверждения о поддержке реализации программы/готовность присоединиться к организации от органов госвласти, органов местного самоуправления в случае привлечения к реализации;
  • подать информацию о деятельности (в том числе опыт реализации программы за последние два года)

Заявки принимают в системе Е-конкурсы на платформе "ВзаємоДія" до 22 июля этого года.

Подробности можно уточнить по контактам:

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь от благотворительной организации "Право на защиту". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.

Также мы писали, что в июле 2024 года украинским предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".

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