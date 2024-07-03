Денежная помощь в 2024 году — кто и как может получить 700 тыс. гривен

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве по делам ветеранов Украины открыли регистрацию на помощь до 700 тысяч гривен. Заявки могут подавать общественные объединения ветеранов войны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Читайте также:

Правила участия в конкурсе на помощь в 700 тыс. грн

К участию в конкурсе допускаются общественные организации (объединения/союзы), если деятельность касается формирования оборонного сознания и устойчивости:

занимаются организацией мероприятий военно-патриотического воспитания по подготовке граждан к нацсопротивлению;

проводят информационно-просветительскую, воспитательную работу военно-патриотической сферы;

занимаются популяризацией истории украинского сопротивления российской вооруженной агрессии, о подвигах ветеранов войны при защите страны в виде печати книг и других изданий, мемуаров, художественных произведений/производства документальных или художественных фильмов/организации выставок.

Среди требований, которым должны отвечать общественные организации:

программы реализуются на территории не менее трети регионов страны и обеспечивают вовлеченность ветеранов, членов семьи погибших/умерших ветеранов войны, членов семей погибших/умерших защитников;

ОО ветеранов войны — неприбыльные организации, зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства и созданные для защиты прав и свобод, реализации интересов ветеранов войны, членов семей погибших/умерших бойцов.

Как присоединиться к конкурсу

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:

подать заявление, заполнив по специальной форме;

добавить описание программы (проекта/мероприятия);

предоставить смету расходов, необходимых для реализации;

добавить письма-подтверждения о поддержке реализации программы/готовность присоединиться к организации от органов госвласти, органов местного самоуправления в случае привлечения к реализации;

подать информацию о деятельности (в том числе опыт реализации программы за последние два года)

Заявки принимают в системе Е-конкурсы на платформе "ВзаємоДія" до 22 июля этого года.

Подробности можно уточнить по контактам:

тел.: +380 63 227 09 36;

e-mail: [email protected].

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь от благотворительной организации "Право на защиту". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.

Также мы писали, что в июле 2024 года украинским предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".