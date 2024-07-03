Денежная помощь в 2024 году — кто и как может получить 700 тыс. гривен

Финпомощь в 700 тыс. гривен — кто и как может подать заявку
В Министерстве по делам ветеранов Украины открыли регистрацию на помощь до 700 тысяч гривен. Заявки могут подавать общественные объединения ветеранов войны.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Правила участия в конкурсе на помощь в 700 тыс. грн
К участию в конкурсе допускаются общественные организации (объединения/союзы), если деятельность касается формирования оборонного сознания и устойчивости:
- занимаются организацией мероприятий военно-патриотического воспитания по подготовке граждан к нацсопротивлению;
- проводят информационно-просветительскую, воспитательную работу военно-патриотической сферы;
- занимаются популяризацией истории украинского сопротивления российской вооруженной агрессии, о подвигах ветеранов войны при защите страны в виде печати книг и других изданий, мемуаров, художественных произведений/производства документальных или художественных фильмов/организации выставок.
Среди требований, которым должны отвечать общественные организации:
- программы реализуются на территории не менее трети регионов страны и обеспечивают вовлеченность ветеранов, членов семьи погибших/умерших ветеранов войны, членов семей погибших/умерших защитников;
- ОО ветеранов войны — неприбыльные организации, зарегистрированные в соответствии с требованиями законодательства и созданные для защиты прав и свобод, реализации интересов ветеранов войны, членов семей погибших/умерших бойцов.
Как присоединиться к конкурсу
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
- подать заявление, заполнив по специальной форме;
- добавить описание программы (проекта/мероприятия);
- предоставить смету расходов, необходимых для реализации;
- добавить письма-подтверждения о поддержке реализации программы/готовность присоединиться к организации от органов госвласти, органов местного самоуправления в случае привлечения к реализации;
- подать информацию о деятельности (в том числе опыт реализации программы за последние два года)
Заявки принимают в системе Е-конкурсы на платформе "ВзаємоДія" до 22 июля этого года.
Подробности можно уточнить по контактам:
- тел.: +380 63 227 09 36;
- e-mail: [email protected].
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь от благотворительной организации "Право на защиту". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.
Также мы писали, что в июле 2024 года украинским предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".
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