Пенсіонери отримають додаткові виплати — уряд Фінляндії виділив кошти

Європейська валюта. Фото: Reuters

Уряд Фінляндії виділив 2 мільйони євро на підтримку українських пенсіонерів, що проживають на прифронтових територіях. Ця грошова допомога буде надаватися через проєкт Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН, який діє з серпня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Детальніше про фінансову допомогу

Згідно з проєктом Всесвітньої продовольчої програми ООН, пенсіонери з низькими пенсіями, які проживають у районах активних або можливих бойових дій, можуть розраховувати на фінансову підтримку, яка доповнюватиме їхні пенсії.

За рік роботи цього гуманітарного проєкту понад 360 тисяч пенсіонерів отримали виплати. Завдяки внеску Фінляндії Всесвітня продовольча програма ООН продовжила цю програму до кінця 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів очікують надходження до державного бюджету гранту обсягом 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів найближчим часом. Кошти підуть на покриття фінансування заробітних плат та соцвиплат, зокрема пенсій.

Також ми писали, що військові пенсіонери в Україні мають право на надбавку до своїх пенсійних виплат. Ці додаткові кошти можуть бути призначені для військовослужбовців різних категорій, включаючи рядових, сержантів, старшин та офіцерів, а також для інших осіб, які мають право на пенсію.