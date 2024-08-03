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Финляндия выделила 2 млн евро для украинских пенсионеров

3 августа 2024 12:32
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Пенсионеры получат дополнительные выплаты — правительство Финляндии выделило средства
Европейская валюта. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Правительство Финляндии выделило 2 миллиона евро в поддержку украинских пенсионеров, проживающих на прифронтовых территориях. Эта денежная помощь будет предоставляться через проект Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, действующий с августа 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Согласно проекту Всемирной продовольственной программы ООН, пенсионеры с низкими пенсиями, проживающие в районах активных или возможных боевых действий, могут рассчитывать на финансовую поддержку, которая будет дополнять их пенсии.

За год работы этого гуманитарного проекта более 360 тысяч пенсионеров получили выплаты. Благодаря вкладу Финляндии, Всемирная продовольственная программа ООН продлила эту программу до конца 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве финансов ожидают поступления в государственный бюджет гранта в размере 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов в ближайшее время. Средства пойдут на покрытие финансирования заработных плат и соцвыплат, в том числе пенсий.

Также мы писали, что военные пенсионеры в Украине имеют право на прибавку к своим пенсионным выплатам. Эти дополнительные средства могут быть предназначены для военнослужащих разных категорий, включая рядовых, сержантов, старшин и офицеров, а также для других лиц, имеющих право на пенсию.

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