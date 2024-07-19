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Готель "Козацький" у Києві продадуть у 2,5 рази дорожче — озвучено ціну

19 липня 2024 11:32
Ксенія Симонова - Редактор
Готель Козацький у Києві принесе бюджету удвічі більшу суму — деталі аукціону
Будівля готелю "Козацький" у Києві. Фото: uk.wikipedia.org
Ксенія Симонова - Редактор

У Міністерстві економіки очікують на суттєве фінансове надходження до державного бюджету від продажу на електронному аукціоні готелю "Козацький" у Києві. Ціна під час торгів зросла у понад двічі.

Про це повідомляє пресслужб відомства.

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Деталі приватизації готелю "Козацький"

Як зазначається, онлайн-аукціон з приватизації відбувся в електронній системі "Прозорро.Продажі". На старті ціна становила 155 млн гривень. Під час торгів вартість суттєво зросла.

"Завдяки аукціону готель "Козацький" можуть продати за у 2,5 раза більшою ціною — 400 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Переможцю відведено 20 робочих днів на сплату вартості лота.

Очікується, що гроші від продажу надійдуть до держбюджету. Також покупець додатково сплатить 80 млн гривень податку на додану вартість (ПДВ).

За словами очільниці Міністерства економіки Юлії Свириденко, готель мав збитки та борг, а тепер перейде в руки підприємця та отримає поштовх для розвитку.

"Готель має заборгованість перед бюджетом у понад 9 млн гривень. За умовами продажу її має сплатити новий власник впродовж шести місяців. Так приватизація розв'язує проблему збитковості та накопичення боргів. Актив переходить в руки підприємця і отримає поштовх для розвитку, бюджет — такі необхідні надходження, а люди — роботу й можливість забезпечувати свої родини", — повідомила Свириденко.

 

готель козацький
Джерело: Мінекономіки

Що ще варто знати

Нагадаємо, морський торговельний порт "Білгород-Дністровський" вкотре готують до приватизації. Процес підготовки вже триває, початок аукціону планують оголосити цього місяця.

Раніше ми повідомляли, що у Києві оголосили підозру директору департаменту Київської міської державної адміністрації та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. 

Київ приватизація Фонд держмайна продаж готель Козацький

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