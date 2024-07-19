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Отель "Козацкий" в Киеве продадут в 2,5 раза дороже — озвучена цена

19 июля 2024 11:32
Ксения Симонова - Редактор
Отель Козацкий в Киеве принесет бюджету вдвое большую сумму — детали аукциона
Здание отеля "Козацкий" в Киеве. Фото: ru.wikipedia.org
Ксения Симонова - Редактор

В Министерстве экономики ожидают существенного финансового поступления в государственный бюджет от продажи на электронном аукционе отеля "Козацкий" в Киеве. Цена в ходе торгов выросла более чем в два раза.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Детали приватизации отеля "Козацкий"

Как отмечается, онлайн-аукцион по приватизации прошел в электронной системе "Прозорро.Продажи". На старте цена составляла 155 млн гривен. В ходе торгов стоимость существенно возросла.

"Благодаря аукциону отель "Козацкий" может быть продан за в 2,5 раза большую цену — 400 млн гривен", — говорится в сообщении.

Победителю отведено 20 рабочих дней на уплату стоимости лота.

Ожидается, что деньги от продаж поступят в госбюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен налога на добавленную стоимость (НДС).

По словам главы Министерства экономики Юлии Свириденко, гостиница имела убытки и долг, а теперь перейдет в руки предпринимателя и получит толчок для развития.

"Отель имеет задолженность перед бюджетом более 9 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый собственник в течение шести месяцев. Так приватизация решает проблему убыточности и накопления долгов. Актив переходит в руки предпринимателя и получит толчок для развития, бюджет — столь необходимые поступления, а люди - работу и возможность обеспечивать свои семьи", — сообщила Свириденко.

 

гостиница казацкая
Источник: Минэкономики

Что еще стоит знать

Напомним, морской торговый порт "Белгород-Днестровский" в очередной раз готовится к приватизации. Процесс подготовки уже идет, начало аукциона планируют объявить в этом месяце.

Ранее мы сообщали, что в Киеве объявили подозрение директору департамента Киевской городской государственной администрации и двум оценщикам, разрешившим приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Киев приватизация Фонд госимущества продажа отель Козацкий

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