Гранти на освіту — з якими балами можна розраховувати на допомогу від держави

Студенти Вінницького національного медичного університету ім. Н. І. Пирогова. Фото: УНІАН

Директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров розповів, які бали за національний мультипредметний тест повинні отримати українські випускники, аби розраховувати на державний грант на навчання. Йдеться про фінансову допомогу для студентів, які вступили у ВНЗ на платну форму навчання.

Про це він повідомив у інтерв'ю ZN.UA.

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З якими балами можна розраховувати на грант

Шаров пояснив, для того, щоб здобувач освіти міг претендувати на державний грант, він повинен бути зарахований на контрактну форму навчання на перший рік бакалаврату (або магістратури медичного, фармацевтичного чи ветеринарного профілю), виходячи з повної загальної середньої освіти або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра, за кошти фізичних або юридичних осіб, і розпочати навчання.

"Важливо, щоб вступ відбувся за підсумками конкурсного відбору на підставі конкурсного бала, сформованого за результатами ЗНО або НМТ. Тільки після початку навчання студент може отримати грант. Тому, в принципі, заявку на грант можна буде оформлювати впродовж вересня та жовтня", — додав він.

За словами Шарова, для отримання державного гранту вступник має набрати не менше ніж 150 балів з будь-яких двох предметів НМТ (ЗНО) для гранта першого рівня або не менше ніж 170 балів для гранта другого рівня.

Які гранти можна отримати

Представник МОН пояснив, що розмір державного гранту на перший рік навчання може варіюватися від 15 до 37,5 тисячі гривень, з подальшим коригуванням суми з урахуванням інфляції. Грант розраховується на основі базової суми для кожного рівня: базовий грант першого рівня складає 15 тисяч гривень, а другого рівня — 25 тисяч гривень.

"Але є ще коефіцієнт спеціальності, на який множиться розмір базового гранту. Для деяких спеціальностей він дорівнює 1, тобто не впливає на розмір гранту. Але на певні спеціальності коефіцієнт вищий і відповідно більший розмір гранту. Величина коефіцієнту (1,0, 1,3 або 1,5) залежить, з одного боку, від пріоритетів держави в підготовці фахівців, з іншого — від собівартості навчання за тією чи іншою спеціальністю", — додав Шаров.

Важливо зазначити, що на кон'юнктурні спеціальності не передбачено можливість отримання гранту першого рівня. А саме:

Право;

Управління та адміністрування;

Журналістика;

Сфера обслуговування;

Публічне управління та адміністрування;

Міжнародні відносини;

Менеджмент соціокультурної діяльності;

Економіка;

Стоматологія;

Філологія (крім спеціалізацій із української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Він також додав, що якщо розмір гранту покриє повну суму контракту, навчання для студента буде безкоштовним. У разі недостатності гранту для повної оплати, він стане частковим, і залишок суми доведеться компенсувати з власних коштів родини або підприємства.

Що ще треба знати

Нагадаємо, заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький розповів, скільки вступників зможуть отримати грантове фінансування на оплату здобуття вищої освіти у 2024 році. За його словами, йдеться про від 20 до 25 тисяч абітурієнтів, які будуть зараховані до університетів на контрактну форму навчання.

Ми також писали, що заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що через встановлення мінімального конкурсного балу 150 для абітурієнтів-медиків цьогоріч бюджетних місць більше, ніж вступників. Однак для тих, хто хоче навчатися на "контракті", з'явилася грантова допомога від держави, проте не для всіх.