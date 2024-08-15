Гранты на образование — с какими баллами можно рассчитывать на помощь от государства

Студенты Винницкого национального медицинского университета им. Н. И. Пирогова. Фото: УНИАН

Директор директората профессионального высшего, высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров рассказал, какие баллы за национальный мультипредметный тест должны получить украинские выпускники, чтобы рассчитывать на государственный грант на обучение. Речь идет о финансовой помощи для студентов, поступивших в вузы на платную форму обучения.

Об этом он сообщил в интервью ZN.UA.

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Шаров объяснил, чтобы соискатель образования мог претендовать на государственный грант, он должен быть зачислен на контрактную форму обучения на первый год бакалавриата (или магистратуры медицинского, фармацевтического или ветеринарного профиля), исходя из полного общего среднего образования или образовательно-профессиональной степени профессиональной младшего бакалавра, младшего специалиста или младшего бакалавра, на средства физических или юридических лиц и начать обучение.

"Важно, чтобы поступление состоялось по итогам конкурсного отбора на основании конкурсного балла, сформированного по результатам ВНО или НМТ. Только после начала обучения студент может получить грант. Поэтому, в принципе, заявку на грант можно будет оформлять в течение сентября и октября", — добавил он.

По словам Шарова, для получения государственного гранта поступающий должен набрать не менее 150 баллов по любым двум предметам НМТ (ВНО) для гранта первого уровня или не менее 170 баллов для гранта второго уровня.

Какие гранты можно получить

Представитель МОН пояснил, что размер государственного гранта на первый год обучения может варьироваться от 15 до 37,5 тысячи гривен, с последующей корректировкой суммы с учетом инфляции. Грант рассчитывается на основе базовой суммы для каждого уровня: базовый грант первого уровня составляет 15 тысяч гривен, а второго уровня — 25 тысяч гривен.

Но есть еще коэффициент специальности, на который умножается размер базового гранта. Для некоторых специальностей он равен 1, то есть не влияет на размер гранта. Но на определенные специальности коэффициент выше и соответственно больше размер гранта. Величина коэффициента (1,0, 1,3 или 1,5) зависит, с одной стороны, от приоритетов государства в подготовке специалистов, с другой — от себестоимости обучения по той или иной специальности", — добавил Шаров.

Важно отметить, что конъюнктурные специальности не предусмотрена возможность получения гранта первого уровня. А именно:

Право;

Управление и администрирование;

Журналистика;

Область обслуживания;

Публичное управление и администрирование;

международные отношения;

Менеджмент социокультурной деятельности;

экономика;

Стоматология;

Филология (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике).

Он также добавил, что если размер гранта покроет полную сумму контракта, обучение для студента будет бесплатным. В случае недостаточности гранта для полной оплаты, он станет частичным и остаток суммы придется компенсировать из собственных средств семьи или предприятия.

Что еще нужно знать

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, сколько поступающих смогут получить грантовое финансирование на оплату получения высшего образования в 2024 году. По его словам, речь идет о 20-25 тысячах абитуриентов, которые будут зачислены в университеты на контрактную форму обучения.

Мы также писали, что заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что из-за установления минимального конкурсного балла 150 для абитуриентов-медиков бюджетных мест в этом году больше, чем поступающих. Однако тем, кто хочет учиться на "контракте", появилась грантовая помощь от государства, однако не для всех.