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Громадянство за купівлю нерухомості — в яких країнах це можливо

29 серпня 2024 15:45
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Які країни надають громадянство за купівлю нерухомості
Вулиця в в іспанському місті Логроньо. Фото: Shutterstock
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Багато людей прагнуть здобути громадянство іншої країни, адже це відкриває доступ до кращих умов життя, стабільної економіки, високоякісної освіти та медицини. Додаткове громадянство також надає нові можливості для подорожей, розвитку бізнесу та вигідних фінансових інвестицій. В деяких випадках його можна отримати просто через придбання нерухомості за кордоном.

Про те, в яких країнах можна отримати громадянство за купівлю нерухомості та за яких умов, розповіла юристка Єлизавета Мазур.

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Іспанія

Іспанський уряд запровадив програму під назвою "Золота віза", яка націлена на іноземних інвесторів, що вкладають у нерухомість в Іспанії від 500 тисяч євро. Завдяки участі в програмі можна отримати іспанське громадянство після 10 років проживання. Проте для багатьох заявників громадянство не є першочерговою метою, оскільки його здобуття часто передбачає відмову від чинного паспорта. Виняток становлять лише громадяни Португалії та певних країн Латинської Америки, які можуть зберегти своє попереднє громадянство.

Для тих, хто не бажає відмовлятися від свого громадянства, є можливість оформити посвідку на постійне проживання в Іспанії.

Португалія

У Португалії також діє схожа програма "золотих віз", яка дозволяє отримати посвідку на проживання при інвестуванні в нерухомість на суму від 500 тисяч євро. Після 5-6 років проживання за цією програмою можна подати на громадянство країни.

"Попри те, що ходили чутки стосовно можливої відміни цієї програми, наразі вона продовжує діяти. А тому люди, яким подобається Португалія та які хотіли б інвестувати у нерухомість цієї країни, мають перспективу стати її громадянами, якщо в них є таке бажання", — каже експертка.

Греція

Щоб отримати громадянство, необхідно інвестувати в нерухомість на суму від 250 тисяч євро. Після цього автоматично надається посвідка на проживання як для вас, так і для вашої родини. Через 7 років ви зможете подати заявку на громадянство.

Зверніть увагу, що Греція дозволяє подвійне громадянство, тому відмовлятися від свого поточного громадянства не буде потрібно.

Кіпр

Ця країна вважається однією з найдорожчих для участі в інвестиційних програмах, які відкривають шлях до громадянства. Для індивідуальних інвесторів необхідно придбати нерухомість на суму не менше 5 мільйонів євро. У випадку колективних інвестицій достатньо внести 2,5 мільйони євро

Кіпр також дозволяє подвійне громадянство, тож відмовлятися від свого поточного паспорта не потрібно.

Туреччина

У цій країні також дозволено мати подвійне громадянство. Для цього необхідно інвестувати в нерухомість від 400 тисяч доларів. Громадянство Туреччини отримає не лише інвестор, а і його партнер і діти від усіх попередніх шлюбів.

"Інвестори у нерухомість дуже люблять Туреччину в цьому контексті, з огляду на швидкість термінів отримання громадянства. В середньому це складає від 6 до 8 місяців", — говорить Мазур.

Важливо, що для отримання громадянства заявник повинен бути старше 18 років, не мати судимостей, а також уникати порушень законодавства та візового режиму Туреччини.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у проєкті розслідування "НАША СПРАВА" ми розповідали про те, як отримати громадянство ЄС. Його можна отримати в законний спосіб, але можна і придбати, на цьому способі  заробляють чимало ділків. У розслідуванні йдеться про те, скільки коштує паспорт ЄС та як його отримати. 

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський 7 серпня подав до Верховної Ради новий законопроєкт про множинне громадянство. Він має на меті удосконалення норм щодо набуття та збереження громадянства України.

Туреччина нерухомість інвестиції Португалія Греція Кіпр Іспанія громадянство

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