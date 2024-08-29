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Гражданство за покупку недвижимости — в каких странах это возможно

29 августа 2024 15:45
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие страны предоставляют гражданство за покупку недвижимости
Улица в испанском городе Логроньо. Фото: Shutterstock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Многие люди стремятся получить гражданство другой страны, ведь это открывает доступ к лучшим условиям жизни, стабильной экономике, высококачественному образованию и медицине. Дополнительное гражданство предоставляет новые возможности для путешествий, развития бизнеса и выгодных финансовых инвестиций. В некоторых случаях его можно получить просто через приобретение недвижимости за границей.

О том, в каких странах можно получить гражданство за покупку недвижимости и при каких условиях, рассказала юрист Елизавета Мазур.

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Испания

Испанское правительство ввело программу под названием "Золотая виза", которая нацелена на иностранных инвесторов, вкладывающих в недвижимость в Испании от 500 тысяч евро. Благодаря участию в программе можно получить испанское гражданство после 10 лет проживания. Однако для многих заявителей гражданство не является первоочередной целью, поскольку его получение часто предполагает отказ от действующего паспорта. Исключение составляют только граждане Португалии и некоторых стран Латинской Америки, которые могут сохранить свое прежнее гражданство.

Для тех, кто не желает отказываться от своего гражданства, есть возможность оформить вид на постоянное проживание в Испании.

Португалия

В Португалии также действует схожая программа "золотых виз", которая позволяет получить вид на жительство при инвестировании в недвижимость на сумму от 500 тысяч евро. После 5-6 лет проживания по этой программе можно подать на гражданство страны.

"Несмотря на то, что ходили слухи относительно возможной отмены этой программы, она продолжает действовать. Поэтому люди, которым нравится Португалия и которые хотели бы инвестировать в недвижимость этой страны, имеют перспективу стать ее гражданами, если у них есть такое желание", — говорит эксперт.

Греция

Чтобы получить гражданство, необходимо инвестировать в недвижимость на сумму от 250 тысяч евро. После этого автоматически предоставляется вид на жительство как для вас, так и для вашей семьи. Через 7 лет вы можете подать заявку на гражданство.

Обратите внимание, что Греция разрешает двойное гражданство, поэтому отказываться от своего текущего гражданства не потребуется.

Кипр

Эта страна считается одной из самых дорогих для участия в инвестиционных программах, открывающих путь гражданству. Для индивидуальных инвесторов необходимо приобрести недвижимость на сумму не менее 5 миллионов евро. В случае коллективных инвестиций достаточно внести 2,5 миллиона евро.

Кипр также позволяет двойное гражданство, так что отказываться от своего текущего паспорта не нужно.

Турция

В этой стране также разрешено иметь двойное гражданство. Для этого необходимо инвестировать в недвижимость от 400 тысяч долларов. Гражданство Турции получит не только инвестор, но и его партнер и дети от всех предыдущих браков.

"Инвесторы в недвижимость очень любят Турцию в этом контексте, учитывая скорость сроков получения гражданства. В среднем это составляет от 6 до 8 месяцев", — говорит Мазур.

Важно, что для получения гражданства заявитель должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей, а также избегать нарушений законодательства и визового режима Турции.

Что еще нужно знать

Напомним, в проекте расследования "НАША СПРАВА" мы рассказывали о том, как получить гражданство ЕС. Его можно получить законным способом, но можно и приобрести, на этом способе зарабатывают немало дельцов. В расследовании говорится, сколько стоит паспорт ЕС и как его получить.

Мы также писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа подал в Верховную Раду новый законопроект о множественном гражданстве. Цель усовершенствования норм по приобретению и сохранению гражданства Украины.

Турция недвижимость инвестиции Португалия Греция Кипр Испания гражданство

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