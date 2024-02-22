На придбання ліків можна отримати 2 тис. гривень — кому та де доступні виплати

Люди в аптеці. Фото: Unsplash

Благодійний фонд "Caritas Краматорськ" оголосив про початок реєстрації на фінансову допомогу в розмірі 2 тисячі гривень. Виплати отримають ті люди, яким потрібно придбати рецептурні ліки.

Про це повідомляє пресслужба благодійного фонду "Caritas Краматорськ" у Facebook.

Хто може отримати гроші на придбання ліків

На виплати можуть розраховувати мешканці та ВПО, які проживають в Краматорську та Краматорському районі Донецької області, та відповідають наступним критеріям:

важкохворі люди віком від 65 років (наприклад, у яких діагностовано цукровий діабет, астму, інсульт тощо);

люди віком від 18 років, які мають І-II групи інвалідності та потребують постійного медикаментозного лікування;

люди віком від 18 років з онкологічними захворюваннями, без оформленої групи інвалідності.

Як оформити виплати на ліки

Щоб отримати гроші на придбання ліків, мешканцям Краматорську та Краматорського району необхідно надати рецепт на ліки та/або виписку від лікаря, що підтверджує діагноз та містить перелік необхідних ліків.

Після ретельного вивчення пакета документів, комісія ухвалить рішення про надання благодійної допомоги. Проте, варто зауважити, що реєстрація телефоном не гарантує отримання благодійної допомоги.

Для реєстрації та консультації можна звертатися за телефонами: 050-315-68-32 та 066-993-28-00 з 10:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні запустили першу мобільну аптеку. З 18 січня 2024 року 80 населених пунктів Харківщини зможуть отримати необхідні ліки, у тому числі за державною програмою "Доступні ліки".

Ми також писали про те, що в Україні не потрібно платити за екстрену медичну допомогу — пацієнти отримують її безоплатно. Але незважаючи на те, що закон забороняє вимагати гроші за таку допомогу, деякі медики можуть наполягати на оплаті.