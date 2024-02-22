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Деньги на приобретение лекарств — где и кто может получить 2 тыс. грн

22 февраля 2024 15:46
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
На приобретение лекарств можно получить 2 тыс. гривен — кому и где доступны выплаты
Люди в аптеке. Фото: Unsplash
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Благотворительный фонд "Caritas Краматорск" объявил о начале регистрации на финансовую помощь в размере 2 тысяч гривен. Выплаты получат те люди, которым нужно приобрести рецептурные лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительного фонда "Caritas Краматорск" в Facebook.

Кто может получить деньги на приобретение лекарства

На выплаты могут рассчитывать жители и ВПЛ, проживающие в Краматорске и Краматорском районе Донецкой области, и отвечают следующим критериям:

  • тяжелобольные люди в возрасте от 65 лет (например, у которых диагностирован сахарный диабет, астма, инсульт и т.п.);
  • люди в возрасте от 18 лет, имеющие I-II группы инвалидности и нуждающиеся в постоянном медикаментозном лечении;
  • люди от 18 лет с онкологическими заболеваниями, без оформленной группы инвалидности.

Как оформить выплаты на лекарства

Чтобы получить деньги на приобретение лекарств, жителям Краматорска и Краматорского района необходимо предоставить рецепт на лекарства и/или выписку от врача, подтверждающего диагноз и содержащий перечень необходимых лекарств.

После тщательного изучения пакета документов комиссия примет решение о предоставлении благотворительной помощи. Однако следует отметить, что регистрация по телефону не гарантирует получение благотворительной помощи.

Для регистрации и консультации можно обращаться по телефонам: 050-315-68-32 и 066-993-28-00 с 10.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине запустили первую мобильную аптеку. С 18 января 2024 80 населенных пунктов Харьковщины смогут получить необходимые лекарства, в том числе по государственной программе "Доступные лекарства".

Мы также писали о том, что в Украине не нужно платить за экстренную медицинскую помощь – пациенты получают ее безвозмездно. Но, несмотря на то, что закон запрещает требовать деньги за такую помощь, некоторые медики могут настаивать на оплате.

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