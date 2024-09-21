Фінансова допомога по вагітності та пологах — як підприємцям отримати виплати

Вагітна жінка з ноутбуком. Фото: iStock

Незважаючи на війну, жінки в Україні можуть отримати допомогу по вагітності та пологах. Пенсійний фонд України (ПФУ) поділився деталями виплати цієї допомоги для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду.

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Хто має право на виплати

У ПФУ зазначили, що право на виплати за страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, включаючи допомогу по вагітності та пологах, мають лише застраховані особи. Фізичні особи-підприємці є страхувальниками, оскільки сплачують єдиний внесок за себе як за застраховану особу.

"Допомога по вагітності та пологах надається ФОП у разі сплати у встановленому законом порядку єдиного внеску за місяці розрахункового періоду та за місяць настання страхового випадку", — йдеться в повідомленні.

У разі, якщо єдиний внесок не сплачено за місяці розрахункового періоду (наприклад, жінка-ФОП скористалася правом на тимчасове несплату єдиного внеску з 01.03.2022) або сплачено, але не за всі місяці, проте внесок сплачено за місяць настання страхового випадку, ФОП, як застрахована особа, все ж має право на отримання допомоги по вагітності та пологах у разі настання страхового випадку.

Також вказано, що внески, сплачені в місяцях розрахункового періоду, мають значення для визначення розміру страхової виплати.

"Якщо ж єдиний внесок у місяці настання страхового випадку ФОП не сплачено, то страхова виплата по вагітності та пологах не надається. Така жінка-ФОП може звернутись за отриманням допомоги до органу соціального захисту населення", — йдеться на порталі ПФУ.

Як ФОПам оформити виплати

Призначення виплати відбувається на основі лікарняного, який створюється в Електронному реєстрі листків непрацездатності на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність (відповідно до Порядку, затвердженого наказом МОЗ від 17.06.2021 № 1234). Для фінансування необхідно подати до Пенсійного фонду заяву-розрахунок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, декретні виплати у 2024 році здійснюються через Пенсійний фонд України. Ця фінансова допомога є гарантованою кожній жінці після пред'явлення лікарняного листа, виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.

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