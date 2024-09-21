Финансовая помощь по беременности и родам — как предпринимателям получить выплаты

Беременная женщина с ноутбуком. Фото: iStock

Несмотря на войну, женщины в Украине могут получить пособие по беременности и родам. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) поделился деталями выплаты этого пособия для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда.

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Кто имеет право на выплаты

В ПФУ отметили, что право на выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, включая пособие по беременности и родам, имеют только застрахованные лица. Физические лица-предприниматели являются страхователями, поскольку уплачивают единый взнос за себя как за застрахованное лицо.

"Помощь по беременности и родам предоставляется ФЛП в случае уплаты в установленном законом порядке единого взноса за месяцы расчетного периода и за месяц наступления страхового случая", — говорится в сообщении.

В случае, если единый взнос не уплачен за месяцы расчетного периода (например, женщина-ФЛП воспользовалась правом на временную неуплату единого взноса с 01.03.2022) или уплачена, но не за все месяцы, однако взнос уплачен за месяц наступления страхового случая, ФЛП, как застрахованное лицо, все же имеет право на получение пособия по беременности и родам в случае наступления страхового случая.

Также отмечено, что взносы, уплаченные в месяцах расчетного периода, имеют значение для определения размера страховой выплаты.

"Если же единый взнос в месяце наступления страхового случая ФЛП не уплачен, то страховая выплата по беременности и родам не предоставляется. Такая женщина-ФЛП может обратиться за получением помощи в орган социальной защиты населения", — говорится на портале ПФУ.

Как ФЛПам оформить выплаты

Назначение выплаты происходит на основе больничного, который создается в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности (согласно Порядку, утвержденному приказом Минздрава от 17.06.2021 № 1234). Для финансирования необходимо подать в Пенсионный фонд заявление-расчет.

Что еще стоит знать

Напомним, декретные выплаты в 2024 году производятся через Пенсионный фонд Украины. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.

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