Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Денежная помощь по беременности и родам ФЛП — кто имеет право на выплаты arrow

Денежная помощь по беременности и родам ФЛП — кто имеет право на выплаты

21 сентября 2024 11:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь по беременности и родам — как предпринимателям получить выплаты
Беременная женщина с ноутбуком. Фото: iStock
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Несмотря на войну, женщины в Украине могут получить пособие по беременности и родам. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) поделился деталями выплаты этого пособия для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда.

Читайте также:

Кто имеет право на выплаты

В ПФУ отметили, что право на выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, включая пособие по беременности и родам, имеют только застрахованные лица. Физические лица-предприниматели являются страхователями, поскольку уплачивают единый взнос за себя как за застрахованное лицо.

"Помощь по беременности и родам предоставляется ФЛП в случае уплаты в установленном законом порядке единого взноса за месяцы расчетного периода и за месяц наступления страхового случая", — говорится в сообщении.

В случае, если единый взнос не уплачен за месяцы расчетного периода (например, женщина-ФЛП воспользовалась правом на временную неуплату единого взноса с 01.03.2022) или уплачена, но не за все месяцы, однако взнос уплачен за месяц наступления страхового случая, ФЛП, как застрахованное лицо, все же имеет право на получение пособия по беременности и родам в случае наступления страхового случая.

Также отмечено, что взносы, уплаченные в месяцах расчетного периода, имеют значение для определения размера страховой выплаты.

"Если же единый взнос в месяце наступления страхового случая ФЛП не уплачен, то страховая выплата по беременности и родам не предоставляется. Такая женщина-ФЛП может обратиться за получением помощи в орган социальной защиты населения", — говорится на портале ПФУ.

Как ФЛПам оформить выплаты

Назначение выплаты происходит на основе больничного, который создается в Электронном реестре листков нетрудоспособности на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности (согласно Порядку, утвержденному приказом Минздрава от 17.06.2021 № 1234). Для финансирования необходимо подать в Пенсионный фонд заявление-расчет.

Что еще стоит знать

Напомним, декретные выплаты в 2024 году производятся через Пенсионный фонд Украины. Эта финансовая помощь гарантирована каждой женщине после предъявления больничного листа, выданного в связи с беременностью и родами.

Мы также сообщали, что в Украине, несмотря на войну, родители обязаны содержать ребенка до его совершеннолетия. Однако многие не знают, возможно ли взимать алименты с военнослужащих.

ФЛП выплаты ПФУ финансовая помощь беременность роды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:37 Рейтинг школ Одессы и области — где ученики лучше всего сдали НМТ-2024

11:35 Метеочувствительные могут ощутить недомогание — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 Адвокат ответил, можно ли обжаловать повестку, которая пришла по почте

11:34 Львовские пограничники обнаружили на границе с Польшей посылку на 3 млн гривен — что там нашли

11:28 Украинец Чухаджян сразится за титул чемпиона мира в престижной весовой категории

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:19 Минобороны запускает новый проект реабилитации военных — что известно

11:08 Африканская чума свиней в Одесской области — где зафиксировали

11:00 Денежная помощь по беременности и родам ФЛП — кто имеет право на выплаты

10:46 Поторопитесь с выездом за границу — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

10:45 В России в Тихорецке на подорванном складе с боеприпасами могли храниться снаряды из КНДР

11:37 Рейтинг школ Одессы и области — где ученики лучше всего сдали НМТ-2024

11:35 Метеочувствительные могут ощутить недомогание — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:34 Адвокат ответил, можно ли обжаловать повестку, которая пришла по почте

11:34 Львовские пограничники обнаружили на границе с Польшей посылку на 3 млн гривен — что там нашли

11:28 Украинец Чухаджян сразится за титул чемпиона мира в престижной весовой категории

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

11:19 Минобороны запускает новый проект реабилитации военных — что известно

11:08 Африканская чума свиней в Одесской области — где зафиксировали

11:00 Денежная помощь по беременности и родам ФЛП — кто имеет право на выплаты

10:46 Поторопитесь с выездом за границу — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

10:45 В России в Тихорецке на подорванном складе с боеприпасами могли храниться снаряды из КНДР

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации