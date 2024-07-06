Виплати евакуйованим в Україні — як подати заявку та скільки можна отримати у 2024 році

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE

Після початку повномасштабної війни в Україні багато громадян змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони. Ці українці мають право на грошову допомогу від держави.

Про те, хто та як може отримати грошову допомогу, пояснили фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

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Хто може отримати виплати у зв’язку із евакуацією

Згідно з постановою Кабінету міністрів України № 1195, фінансова підтримка у зв'язку з евакуацією надається особам, які були евакуйовані з місць проживання, розташованих в районах, де проводяться бойові дії або де можливі такі дії, через централізовані евакуаційні заходи (наприклад, потягами або автобусами).

Умовою є те, що ці особи не отримували допомогу за кошти міжнародних організацій і раніше не отримували виплати, які надавались цивільному населенню, яке евакуювалося.

Як отримати фінансову допомогу

Процес отримання допомоги виглядає таким чином:

На день проведення евакуації збірний пункт надає дані про всіх фактично евакуйованих осіб.

Після перевірки цих даних Укрпошта або Укрзалізниця здійснюють виплату грошової допомоги у приймальному пункті евакуації.

У випадку неможливості проведення виплати (наприклад, через відсутність електропостачання чи доступу до електронних комунікаційних послуг), відповідна сума буде виплачена протягом 5 днів з моменту усунення цих обставин.

Скільки платять евакуйованим

Розмір грошової допомоги становить:

3 000 грн — для осіб з інвалідністю і дітей;

2 000 грн — для інших осіб.

Важливо зазначити, що виплати при евакуації можна отримати лише один раз. Не мають права на допомогу евакуйованим особи, які отримували допомогу за рахунок коштів міжнародних організацій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, малозабезпечені родини з дітьми, а також сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, що евакуювались з прифронтових територій Харківської і Сумської областей, отримають додаткову фінансову допомогу. Розмір виплати — 10 800 грн на особу.

Ми також писали, що з деяких населених пунктів Харківської області продовжують евакуювати людей. Так, у Богодухівському районі до виїзду готують 12 сімей.