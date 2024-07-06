Выплаты эвакуированным в Украине — как подать заявку и сколько можно получить в 2024 году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE

После начала полномасштабной войны в Украине многие граждане вынуждены были эвакуироваться в более безопасные регионы. Эти украинцы имеют право на денежную помощь от государства.

О том, кто и как может получить денежную помощь, объяснили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

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Кто может получить выплаты в связи с эвакуацией

Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 1195, финансовая поддержка в связи с эвакуацией предоставляется лицам, которые были эвакуированы из мест проживания, расположенных в районах, где проводятся боевые действия или где возможны такие действия, через централизованные эвакуационные мероприятия (например, поездами или автобусами).

Условием является то, что эти лица не получали помощь за средства международных организаций и ранее не получали выплаты, которые предоставлялись эвакуированному гражданскому населению.

Как получить финансовую помощь

Процесс получения помощи выглядит следующим образом:

На день проведения эвакуации сборный пункт предоставляет данные обо всех фактически эвакуированных лицах.

После проверки данных Укрпочта или Укрзализныця осуществляют выплату денежной помощи в приемном пункте эвакуации.

В случае невозможности проведения выплаты (например, из-за отсутствия электроснабжения или доступа к электронным коммуникационным услугам) соответствующая сумма будет выплачена в течение 5 дней с момента устранения этих обстоятельств.

Сколько платят эвакуированным

Размер денежной помощи составляет:

3 000 грн — для лиц с инвалидностью и детей;

2 000 грн — для других лиц.

Важно отметить, что выплаты при эвакуации можно получить только один раз. Не имеют права на помощь эвакуированным лицам, получавшим помощь за счет средств международных организаций.

Что еще стоит знать

Напомним, малообеспеченные семьи с детьми, а также семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью, эвакуированные с прифронтовых территорий Харьковской и Сумской областей, получат дополнительную финансовую помощь. Размер выплаты — 10 800 грн на человека.

Мы также писали, что некоторые населенные пункты Харьковской области продолжают эвакуировать людей. В Богодуховском районе к выезду готовят 12 семей.