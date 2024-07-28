Українці зможуть отримати до 3,1 тис. грн — хто має право на допомогу

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діють програми разової грошової допомоги для підтримки ветеранів, жертв нацистських переслідувань та громадян з особливими заслугами. У 2024 році, як і раніше, планується виплата цієї допомоги до Дня Незалежності України.

Суми виплат були визначені постановою Кабміну "Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань" у 2024 році".

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Хто може отримати допомогу

Щорічно до Дня Незалежності ветерани війни та інші категорії громадян отримують разову грошову допомогу. У 2024 році сума виплат становитиме від 450 до 3 100 гривень:

450 грн — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, люди, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників, а також інші учасники боротьби з націонал-соціалістичним режимом;

650 грн — члени родин загиблих ветеранів війни, вдови (вдівці) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, вдови (вдівці) померлих учасників бойових дій, ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя людьми з інвалідністю, які не вступили в шлюб вдруге;

1000 грн — учасники бойових дій і постраждалі під час Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів та інших місць примусового утримання;

3 100 грн — люди, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни та колишніх малолітніх (які не досягли 14 років на момент позбавлення волі) в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які визнані людьми з інвалідністю, розмір допомоги визначено наступним чином:

Перша група інвалідності — 3 100 грн;

Друга група інвалідності — 2 900 грн;

Третя група інвалідності — 2 700 грн.

Як подати заявку

Процедура виплати залишиться такою ж, як і минулого року. Для пенсіонерів, які мають право на таку допомогу, вона буде зарахована разом із серпневою пенсією без необхідності подання додаткових заявок.

Ветерани війни, які служать чи працюють і не є пенсіонерами, отримають кошти через небюджетні рахунки військових частин або організацій, де вони служать чи працюють, на основі поданих заявок (включно з тими, що подані через вебпортал ПФУ).

Громадяни, які претендують на допомогу, але не є пенсіонерами і не працюють чи не служать, повинні подати заяву довільної форми до Пенсійного фонду України. Виплата буде здійснена на поточний рахунок у вибраному банку за місцем проживання заявника.

До якого числа можна подати заявку

Заявки на отримання разової грошової допомоги слід подати до 1 серпня цього року. Водночас, у Пенсійному фонді уточнюють, що у разі неможливості подати заявку до цієї дати, її можна буде подати до 1 жовтня поточного року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у серпні 2024 року в Україні продовжать надавати фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), а саме тим, кому виплати були призначені автоматично, а також тим, хто подав заяву на продовження виплат. Крім того, у серпні переселенці отримають додаткове забезпечення житлом.

Також ми повідомляли, що влітку 2024 року держава профінансує відпочинок українських дітей. Так, в рамках програми "єОздоровлення" можна отримати на придбання путівки 15,9 тис. грн.