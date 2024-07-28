Украинцы смогут получить до 3,1 тыс. грн — кто имеет право на помощь

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине действуют программы разовой денежной помощи для поддержки ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.

Суммы выплат были определены постановлением Кабмина "Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренному Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований" в 2024 году".

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Кто может получить помощь

Ежегодно в День Независимости ветераны войны и другие категории граждан получают разовую денежную помощь. В 2024 году сумма выплат составит от 450 до 3 100 гривен :

450 грн — участники войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, люди, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков, а также другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом;

650 грн — члены семей погибших ветеранов войны, вдовы (вдовцы) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, вдовы (вдовцы) умерших участников боевых действий, ветеранов войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни людьми с инвалидностью, которые не вступили в брак во второй раз;

1000 грн — участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и других мест принудительного содержания;

3 100 грн — люди, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Для людей с инвалидностью в результате войны и бывших малолетних (не достигших 14 лет на момент лишения свободы) заключенных концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных людьми с инвалидностью, размер пособия определен следующим образом:

Первая группа инвалидности — 3 100 грн;

Вторая группа инвалидности — 2 900 грн;

Третья группа инвалидности — 2 700 грн.

Как подать заявку

Процедура выплаты останется такой же, как и в прошлом году. Для пенсионеров, имеющих право на такую помощь, она будет засчитана вместе с августовской пенсией без необходимости подачи дополнительных заявок.

Ветераны войны, которые служат или работают и не являются пенсионерами, получат средства через небюджетные счета воинских частей или организаций, где они служат или работают, на основе поданных заявок (включая поданные через вебпортал ПФУ).

Граждане, претендующие на помощь, но не пенсионеры и не работающие или не служащие, должны подать заявление произвольной формы в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена на текущий счет в выбранном банке по месту жительства заявителя.

В какое число можно подать заявку

Заявки на получение разового пособия следует подать до 1 августа этого года. В Пенсионном фонде уточняют, что в случае невозможности подать заявку к этой дате, ее можно будет подать до 1 октября текущего года.

Что еще нужно знать

Напомним, в августе 2024 года в Украине продолжат оказывать финансовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), а именно тем, кому выплаты были назначены автоматически, а также тем, кто подал заявление на продление выплат. Кроме того, в августе переселенцы получат дополнительное обеспечение жильем.

Также мы сообщали, что летом 2024 года государство профинансирует отдых украинских детей. Так, в рамках программы "ЕОздоровление" можно получить на приобретение путевки 15,9 тыс. грн.