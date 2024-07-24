Гроші від ООН — у ПФУ назвали категорію українців, які отримають виплати з 1 серпня

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З 1 серпня 2024 року частині українців нарахують додаткову виплату від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Відомо, хто має право на таку допомогу.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Як зазначають у ПФУ, йдеться про додаткову грошову доплату для людей пенсійного віку, які досі мешкають в зоні бойових дій та мають малі пенсії.

Надання коштів передбачено Програмою додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН). Її вкотре продовжили і цього разу громадяни зможуть отримувати виплати до грудня 2024 року включно. Надалі питання продовження нарахування виплат будуть вирішувати донори залежно від достатності фінансування.

Стартувала відповідна програма у серпні 2023 року. Тоді Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд і ВПП ООН ініціювали спільний проєкт. Програма покликана поєднати зусилля у наданні українцям фінансової підтримки від міжнародних гуманітарних організацій. Особливо важлива допомога пенсіонерам, які досі мешкають у зоні бойових дій, отримують низьку пенсію та не мають допомоги від інших міжнародних організацій.

У квітні поточного року проєкт було пролонговано ще на три місяці і червень був останнім запланованим місяцем для надання допомоги.

Який розмір допомоги та як отримати

Додаткову грошову допомогу надають пенсіонерам, які:

мають пенсійну виплату меншу за 3,25 тис. гривень;

проживають у місцях активних/ймовірних бойових дій (їх список визначений наказом №309);

не мали після 1 березня 2023 року додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій чи виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Розмір виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН є сумою, що дорівнює різниці між 3,25 тис. гривень та сумою пенсії, яку має пенсіонер, який також відповідає усім вищепереліченим вимогам.

Звертатись за додатковою виплатою нікуди не потрібно. Кошти пенсіонерам надійдуть на основі інформації, наявної у базах даних ПФУ. Гроші перерахують на банківську картку чи через відділення Укрпошти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про право деяких категорій громадян на отримання "натуральної допомоги". Її надають у вигляді грошової компенсації в особливих випадках.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть отримувати щомісячну грошову виплату, гарантовану державою, до 21 тис. грн. Йдеться про осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членів сімей загиблих/померлих громадян з числа таких осіб.