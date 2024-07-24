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Денежная помощь от ООН — кто получит выплаты с 1 августа

24 июля 2024 07:48
Ксения Симонова - Редактор
Деньги от ООН — в ПФУ назвали категорию украинцев, которые получат выплаты с 1 августа
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

С 1 августа 2024 года части украинцев начислят дополнительную выплату от Всемирной продовольственной программы ООН. Известно, кто имеет право на такую помощь.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Как отмечают в ПФУ, речь идет о дополнительной денежной доплате для людей пенсионного возраста, которые до сих пор проживают в зоне боевых действий и имеют маленькие пенсии.

Предоставление средств предусмотрено Программой дополнительной денежной помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Ее еще раз продлили и на этот раз граждане смогут получать выплаты до декабря 2024 года включительно. В дальнейшем вопросы продления начисления выплат будут решать доноры в зависимости от достаточности финансирования.

Стартовала соответствующая программа в августе 2023 года. Тогда Министерство социальной политики, Пенсионный фонд и ВПП ООН инициировали общий проект. Программа призвана совместить усилия по предоставлению украинцам финансовой поддержки от международных гуманитарных организаций. Особенно важна помощь пенсионерам, которые до сих пор проживают в зоне боевых действий, получают низкую пенсию и не имеют помощи от других международных организаций.

В апреле текущего года проект был пролонгирован еще на три месяца и июнь был последним запланированным месяцем для оказания помощи.

Какой размер помощи и как получить

Дополнительную денежную помощь оказывают пенсионерам, которые:

  • имеют пенсионную выплату менее 3,25 тыс. гривен;
  • проживают в местах активных/вероятных боевых действий (их список определен приказом №309);
  • не имели после 1 марта 2023 года дополнительной денежной помощи от международных организаций или выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Размер выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН является суммой, равной разнице между 3,25 тыс. гривен и суммой пенсии, которую имеет пенсионер, отвечающий всем вышеперечисленным требованиям.

Обращаться за дополнительной выплатой никуда не нужно. Средства пенсионерам поступят на основе информации, имеющейся в базах данных ПФУ. Деньги перечислят на банковскую карту или через отделение Укрпочты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о праве некоторых категорий граждан на получение "натуральной помощи". Ее предоставляют в виде денежной компенсации в особых случаях.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут получать ежемесячную денежную выплату, гарантированную государством, до 21 тыс. грн. Речь идет о лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также о членах семей погибших/умерших граждан из числа таких лиц.

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