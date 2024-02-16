Скільки коштує вугілля в Україні станом на лютий 2024 року

Вугілля у руці. Фото: iStock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Дехто може сказати, що використання вугілля як палива в наші дні — це не надто екологічно. Але багато українців сьогодні опалюють свої домівки вугіллям з вагомих причин. Складна економічна ситуація та постійне зростання тарифів на електроенергію та опалення не залишають багатьом жителям України іншого вибору. При цьому використання вугілля для опалення може бути оптимальним варіантом, що дозволяє заощадити кошти та не жити у холодному будинку.

Новини.LIVE розповідають про опалення вугіллям та скільки коштує тонна вугілля в Україні станом на лютий 2024 року.

Як вибрати вугілля для опалення

Вугілля — це природне паливо, що походить з залишків рослин що були зариті під землею. Під дією високих температур та тиску протягом мільйонів років вони перетворились на одне з найпоширеніших джерел енергії у світі, що використовується для генерації електроенергії, опалення та виробництва сталі.

Крім того, вугілля можна отримувати й промисловим методом, шляхом нагрівання деревини у середовищі з обмеженим доступом кисню. Цей процес називається піролізом, а вугілля, яке отримують завдяки йому — деревним.

Опалення вугіллям є одним із найстаріших методів обігріву. Його можна спалювати у печах, котлах та інших пристроях для нагрівання повітря або води, що робить його ефективним та економічним способом для обігріву житла.

Однак не всі твердопаливні котли здатні працювати з будь-якими видами вугілля. Перед придбанням вугілля необхідно переконатися, що його марка відповідає вимогам котла, зазначеним у його паспорті. Використання вугілля іншої марки може призвести до несправностей або навіть до повного виведення котла з ладу.

Кам'яне вугілля утворюється із залишків стародавніх рослин під дією тиску та температури протягом мільйонів років. Воно складається з різних речовин, кожна з яких впливає на його характеристики. Це ускладнює контроль якості вугілля, проте для визначення його придатності для використання у твердопаливному котлі достатньо знати кілька основних параметрів.

Основними параметрами вугілля для твердопаливних котлів є:

Зольність — відсоток вмісту золи у вугіллі. Зола є невеликим баластом, який заважає повному згорянню вугілля. Чим нижчий рівень зольності, тим більш придатним для твердопаливного котла є вугілля.

Вологість — відсоток вмісту води у вугіллі. Вологе вугілля горить менш ефективно та виділяє менше тепла. Вугілля з нижчим рівнем вологості краще для використання у твердопаливних котлах.

Калорійність — кількість тепла, що виділяється при згорянні вугілля. Вугілля з більш високим показником калорійності є більш сприятливим для твердопаливних котлів.

Розмір фракцій — розмір частинок вугілля. Для твердопаливних котлів рекомендується використовувати вугілля з дрібними частинками, оскільки воно легше запалюється і забезпечує рівномірніше горіння.

Якщо говорити про різні марки вугілля, можна відзначити, що антрацит є оптимальним вибором для домашнього опалення. Він має тривале горіння, низьке виділення диму і золи, а також високу теплову ефективність. Однак вартість антрациту є найвищою серед видів вугілля.

Довгополуменеве вугілля є більш сбалансованим варіантом за співвідношенням ціна-якість. Воно достатньо довго горить, має високу теплотворну здатність і легко розпалюється. Крім того, воно доступніше за ціною, ніж антрацит.

Піснувато-спікливе і пісне вугілля мають нижчі характеристики порівняно з антрацитом і довгопламенним вугіллям. Вони горять менш ефективно, виділяють більше диму і золи, а також мають нижчу теплову ефективність.

Крім того, варто згадати про деревне вугілля, яке виробляється з деревини шляхом термічного розкладання за високої температури без доступу кисню. Цей процес дає тверду чорну речовину з високою теплотворною здатністю. Головною перевагою деревного вугілля є його низька зольність.

Ціни на вугілля в Україні

Ціни на вугілля в Україні визначаються різними факторами, включаючи витрати на його видобуток, обробку та транспортування, попит та пропозицію на ринку, а також політичні та економічні умови. Крім того, ціну вугілля прямо впливає його якість і марка — чим вища якість вугілля, тим вища його ціна.

Вугілля з високою тепловою ефективністю, низькою зольністю та вологістю коштує дорожче, ніж вугілля з низькою тепловою ефективністю, високою зольністю та вологістю. Це пояснюється тим, що вугілля з високою тепловою ефективністю згоряє більш ефективно, виділяє менше диму та золи, а також забезпечує більше тепла.

Деревне вугілля — від 8 200 до 8 500 грн/т;

Антрацит та полуантрацит — від 14 900 до 19 900 грн/т;

Довгополуменеве газове вугілля — від 13 000 до 15 000 грн/т.

Нагадаємо, раніше ми писали про субсидії на дрова та вугілля у 2024 році. Українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля у розмірі 16 234 гривень. Проте отримати ці виплати можна до кінця зими 2024 року.

Також ми розповідали яким газом забезпечена Україна протягом чинного опалювального сезону. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як Україна проходить чинний опалювальний сезон. За його словами, забезпечення тепла наразі використовується виключно коштом видобутого в Україні природного газу.