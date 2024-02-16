Сколько стоит уголь в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Уголь в руке. Фото: iStock

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Некоторые могут сказать, что использование угля в качестве топлива в наши дни — это не слишком экологично. Но многие украинцы сегодня отапливают свои дома углем по веским причинам. Сложная экономическая ситуация и постоянный рост тарифов на электроэнергию и отопление не оставляют для многих жителей Украины иного выбора. При этом использование угля для отопления может быть оптимальным вариантом, позволяющим сэкономить средства и не жить в холодном доме.

Новини.LIVE рассказывают об отоплении углем и сколько стоит тонна угля в Украине по состоянию на февраль 2024 года.

Как выбрать уголь для отопления

Уголь — это природное топливо, происходящее из остатков растений, зарытых под землей. Под действием высоких температур и давления в течение миллионов лет они превратились в один из самых распространенных источников энергии в мире, используемый для генерации электроэнергии, отопления и производства стали.

Кроме того, уголь можно получать и промышленным методом путем нагрева древесины в среде с ограниченным доступом кислорода. Этот процесс называется пиролизом, а уголь, получаемый благодаря ему — древесным.

Отопление углем является одним из самых старых методов обогрева. Его можно сжигать в печах, котлах и других устройствах для нагрева воздуха или воды, что делает его эффективным и экономичным способом обогрева жилья.

Однако не все твердотопливные котлы могут работать с любыми видами угля. Перед покупкой угля необходимо убедиться, что его марка отвечает требованиям котла, указанным в его паспорте. Использование угля другой марки может привести к неисправностям или даже к полному извлечению котла из строя.

Каменный уголь образуется из остатков древних растений под действием давления и температуры в течение миллионов лет. Оно состоит из разных веществ, каждое из которых влияет на его характеристики. Это затрудняет контроль качества угля, однако для определения его пригодности для использования в твердотопливном котле достаточно знать несколько основных параметров.

Основными параметрами угля для твердотопливных котлов являются:

Зольность — процент содержания золы в угле. Зола является небольшим балластом, мешающим полному сгоранию угля. Чем ниже уровень зольности, тем более пригоден для твердотопливного котла уголь.

Влажность — процент содержания воды в угле. Влажный уголь горит менее эффективно и выделяет меньше тепла. Уголь с более низким уровнем влажности лучше для использования в твердотопливных котлах.

Калорийность — количество тепла, выделяемое при сгорании угля. Уголь с более высоким показателем калорийности более благоприятен для твердотопливных котлов.

Размер фракций — размер частиц угля. Для твердотопливных котлов рекомендуется использовать уголь с мелкими частицами, поскольку оно легче воспламеняется и обеспечивает более равномерное горение.

Если говорить о разных марках угля, то можно отметить, что антрацит является оптимальным выбором для домашнего отопления. Он имеет продолжительное горение, низкое выделение дыма и золы, а также высокую тепловую эффективность. Однако стоимость антрацита является самой высокой среди видов угля.

Длиннопламенный уголь является более сбалансированным вариантом по соотношению цена-качество. Он достаточно долго горит, обладает высокой теплотворной способностью и легко разжигается. Кроме того, он доступнее по цене, чем антрацит.

Отощенно-спекающийся и тощий угли имеют более низкие характеристики по сравнению с антрацитом и длиннопламенным углем. Они горят менее эффективно, выделяют больше дыма и золы, а также обладают более низкой тепловой эффективностью.

Кроме того, следует упомянуть о древесном угле, который производится из древесины путем термического разложения при высокой температуре без доступа кислорода. Этот процесс дает твердое черное вещество с высокой теплотворной способностью. Главным преимуществом древесного угля является его низкая зольность.

Цены на уголь в Украине

Цены на уголь в Украине определяются разными факторами, включая расходы на его добычу, обработку и транспортировку, спрос и предложение на рынке, а также политические и экономические условия. Кроме того, цена угля напрямую влияет на его качество и марку — чем выше качество угля, тем выше его цена.

Уголь с высокой тепловой эффективностью, низкой зольностью и влажностью стоит дороже угля с низкой тепловой эффективностью, высокой зольностью и влажностью. Это объясняется тем, что уголь с высокой тепловой эффективностью сгорает более эффективно, выделяет меньше дыма и золы, а также обеспечивает больше тепла.

Древесный уголь — от 8 200 до 8 500 грн/т;

Антрацит и полуантрацит — от 14 900 до 19 900 грн/т;

Длиннопламенный газовый уголь — от 13 000 до 15 000 грн/т.

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