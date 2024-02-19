Жінка складає дрова. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Деякі можуть стверджувати, що використання деревини як джерела для опалення сьогодні — це застаріла практика, яка не може бути екологічно ефективним рішенням. Однак багато українців наразі вважають за краще використовувати дрова для опалення своїх будинків із вагомих причин. Складна економічна ситуація та постійне зростання тарифів на електроенергію та опалення залишають мало вибору для багатьох жителів України. Крім того, сучасні котли для опалення відповідають усім екологічним стандартам. Дрова, призначені для спалювання в таких котлах, можна вважати, мабуть, найбільш екологічно чистим з відновлюваних джерел палива.

Новини.LIVE розповідають про опалення дровами та скільки коштують дрова в Україні станом на лютий 2024 року.

Як правильно топити котел дровами

Ідеальним вибором палива для котла, як не дивно, є той тип, на який він розрахований відповідно до конструкції. Наприклад, твердопаливні котли з тривалим горінням призначені для використання вугілля як основного виду палива. Однак звичайні чавунні котли можуть працювати з однаковою ефективністю як на брикетах, пелетах чи дровах, так і на вугіллі.

Одним із ключових питань є частота подачі палива в котел. Крім обмежень за обсягом камери згорання кожної моделі, необхідно враховувати швидкість горіння різних типів палива.

Сухі дрова згоряють найшвидше. Є техніки, що дозволяють збільшити час горіння цього матеріалу в топці, ось тільки вони не дуже сильно збільшують інтервал між подачами палива в котел. Значно більш тривалий час горіння забезпечують тирса або "євродрова".

"Євродрова" — це брикети, які спресовані з сушеної тирси. Вони горять у 1,5-2 рази довше за сухі дрова. Також існують торф'яні брикети, які мають більш високу теплову віддачу, проте слід пам'ятати, що торф'яне паливо містить велику кількість золи, тому воно рекомендується лише для котлів з колосниками.

Пелети забезпечують найвищий коефіцієнт корисної дії при роботі опалювальної системи, але є найдорожчим видом палива. В середньому навіть високоякісне вугілля антрацит зрештою обходиться на 10-15% дешевше, ніж опалення хорошими пелетами. Хороші пелети горять значно довше тирсових брикетів і лише трохи програють вугіллю в цьому аспекті.

Для розведення і запуску активного горіння дров у топці необхідно покласти невелику кількість трісок товщиною приблизно 5 см до низу. Потім на них укладаються більші дрова діаметром до 15 см, приблизно 3-4 штуки. Якщо немає довгих сірників і деревина не спалахує відразу, простір між трісками можна заповнити папером.

Коли паливо розгориться, можна почати додавати до топки великі поліна. Якщо потрібно заощадити дрова та отримати максимальну кількість тепла від кожного поліна, слід підкидати їх кожні 30-40 хвилин. Закидання 1-2 великих полін у топку призведе до найбільш ефективного згоряння деревини.

Звичайний побутовий твердопаливний котел здатний підтримувати активне горіння дров протягом 3-4 годин. Це досягається при повному заповненні топки великими полінами поверх трісок, покладених описаним вище способом.

Однак для котлів тривалого горіння дрібні дрова не підходять. Використання дров малого діаметра призводить до зниження ККД таких агрегатів. Дрібні дрова у процесі горіння у таких котлах утворюють багато газів, і згоряння деревини відбувається неповністю.

Які дрова вибрати

Для прийняття правильного рішення щодо вибору породи деревини для опалення домівки важливо враховувати співвідношення ціни та якості, орієнтуючись на показники об'ємної теплотворності порід. Враховуючи, що тверде паливо вимірюється в об'ємах, необхідно зіставити ціну за кубічний метр з кількістю теплоти, що виділяється при згорянні деревини конкретної породи.

Співвідношення тепловіддачі найбільш поширених порід дерева в Україні:

акація/сосна — 1,55;

акація/дуб — 1,16;

акація/береза — 1,25;

дуб/береза — 1,08;

дуб/сосна — 1,34;

сосна/береза — 0,81.

При виборі дров слід брати до уваги такі характеристики:

тривалість горіння;

рівень тепловіддачі;

кількість викидів (дим, смола);

складність підготовки (сушіння, зберігання).

Особливо важливими є перші дві характеристики. Найбільшу тепловіддачу і тривалість горіння мають тверді породи деревини. Серед найбільш популярних видів таких порід можна виділити ясен, білу акацію, дуб, бук, клен та граб.

Менш поширені для опалення породи включають глід, ліщину та грушу. Часто використовуються породи середньої твердості, такі як вишня, береза, кедр, горіх, черешня та вільха.

Ціни на дрова в Україні

Середні ціни на дрова в Україні з оголошеннями даними магазинів, що займаються їх продажем.

Сосна: від 1400 до 1700 грн/складометр.

Вільха: від 1500 до 1600 грн/складометр.

Береза: від 1560 до 1600 грн/складометр.

Дуб: від 1400 до 1800 грн/складометр.

Ясень: від 1000 до 1700 грн/складометр.

Акація: від 1700 до 1920 грн/складометр.

Вишня: від 1900 до 2280 грн/складометр.

Яблуко: від 1900 до 2280 грн/складометр.

Тополя: від 1400 до 1600 до грн/складометр.

Вільха: від 1500 до 1600 грн/складометр.

Нагадаємо, раніше ми писали про субсидії на дрова та вугілля у 2024 році. Українці зможуть отримати підвищену субсидію на дрова та вугілля у розмірі 16 234 гривень. Проте отримати ці виплати можна до кінця зими 2024 року.

Також ми розповідали, яким газом забезпечена Україна протягом чинного опалювального сезону. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як Україна проходить чинний опалювальний сезон. За його словами, забезпечення тепла наразі використовується виключно коштом видобутого в Україні природного газу.