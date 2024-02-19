Женщина складывает дрова. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Некоторые могут утверждать, что использование древесины в качестве источника отопления сегодня — это устаревшая практика, которая не может быть экологически эффективным решением. Однако многие украинцы предпочитают использовать дрова для отопления своих домов по веским причинам. Сложная экономическая ситуация и постоянный рост тарифов на электроэнергию и отопление оставляют мало выбора для многих жителей Украины. Кроме того, современные отопительные котлы соответствуют всем экологическим стандартам. Дрова, предназначенные для сжигания в таких котлах, можно считать, пожалуй, наиболее экологически чистым из возобновляемых источников топлива.

Новини.LIVE рассказывают об отоплении дровами и сколько стоят дрова в Украине по состоянию на февраль 2024 года.

Как правильно топить котел дровами

Идеальным выбором топлива для котла, как ни странно, является тип, на который он рассчитан в соответствии с его конструкцией. К примеру, твердотопливные котлы с длительным горением предназначены для использования угля в качестве основного вида топлива. Однако обычные чугунные котлы могут работать с одинаковой эффективностью как на брикетах, пеллетах или дровах, так и на углях.

Одним из ключевых вопросов является частота подачи топлива в котел. Помимо ограничений по объему камеры сгорания каждой модели, необходимо учитывать скорость горения различных типов топлива.

Сухие дрова сгорают быстрее всего. Есть техники, позволяющие увеличить время горения этого материала в топке, вот только они не очень сильно увеличивают интервал между подачами топлива в котел. Значительно более длительное время горения обеспечивают опилки или "евродрова".

"Евродрова" — это брикеты, спрессованные из сушеных опилок. Они горят в 1,5-2 раза дольше сухих дров. Также существуют торфяные брикеты с более высокой тепловой отдачей, однако следует помнить, что торфяное топливо содержит большое количество золы, поэтому оно рекомендуется только для котлов с колосниками.

Пеллеты обеспечивают самый высокий коэффициент полезного действия при работе отопительной системы, но являются самым дорогим видом топлива. В среднем даже качественный уголь-антрацит обходится на 10-15% дешевле, чем отопление неплохими пеллетами. Хорошие пеллеты горят значительно дольше опилок и лишь немного проигрывают углю в этом аспекте.

Для разведения и запуска активного горения дров в топке необходимо положить небольшое количество щепок толщиной примерно 5 см вниз. Затем на них укладываются более крупные дрова диаметром до 15 см, примерно 3-4 штуки. Если нет длинных спичек и древесина не загорается сразу, пространство между тресками можно заполнить бумагой.

Когда топливо разгорится, можно начать добавлять в топку большие поленья. Если необходимо сэкономить дрова и получить наибольшее количество тепла от каждого полена, следует подбрасывать их каждые 30-40 минут. Заброс 1-2 больших поленьев в топку приведет к наиболее эффективному сгоранию древесины.

Обычный бытовой твердотопливный котел способен поддерживать активное горение дров в течение 3-4 часов. Это достигается при полном заполнении топки большими поленьями поверх щепок, уложенных описанным выше способом.

Однако для котлов продолжительного горения мелкие дрова не подходят. Использование дров малого диаметра приводит к понижению КПД таких агрегатов. Мелкие дрова при горении в таких котлах образуют много газов, и сгорание древесины происходит неполностью.

Какие дрова выбрать

Для принятия правильного решения по выбору породы древесины для отопления дома важно учитывать соотношение цены и качества, ориентируясь на показатели объемной теплотворности пород. Учитывая, что твердое топливо измеряется в объемах, необходимо сопоставить цену за кубический метр с количеством выделяемой теплоты при сгорании древесины конкретной породы.

Соотношение теплоотдачи наиболее распространенных пород дерева в Украине:

акация/сосна — 1,55;

акация/дуб — 1,16;

акация/береза — 1,25;

дуб/береза — 1,08;

дуб/сосна — 1,34;

сосна/береза — 0,81.

При выборе дров следует принимать во внимание следующие характеристики:

продолжительность горения;

уровень теплоотдачи;

количество выбросов (дым, смола);

сложность подготовки (сушка, хранение).

Особенно важны первые две характеристики. Наибольшую теплоотдачу и длительность горения имеют жесткие породы древесины. Среди наиболее популярных видов таких пород можно выделить ясень, белую акацию, дуб, бук, клен и граб.

Менее распространены для отопления породы включают боярышник, орешник и грушу. Часто используются породы средней жесткости, такие как вишня, береза, кедр, орех, черешня и ольха.

Цены на дрова в Украине

Средние цены на дрова в Украине с объявлениями магазинов, занимающихся их продажей.

Сосна: от 1400 до 1700 грн/складометр.

Ольха: от 1500 до 1600 грн/складометр.

Береза: от 1560 до 1600 грн/складометр.

Дуб: от 1400 до 1800 грн/складометр.

Ясень: от 1000 до 1700 грн/складометр.

Акация: от 1700 до 1920 грн/складометр.

Вишня: от 1900 до 2280 грн/складометр.

Яблоня: от 1900 до 2280 грн/складометр.

Тополь: от 1400 до 1600 до грн/складометр.

Ольха: от 1500 до 1600 грн/складометр.

Напомним, ранее мы писали о субсидиях на дрова и уголь в 2024 году. Украинцы смогут получить повышенную субсидию на дрова и уголь в размере 16 234 гривен. Однако получить эти выплаты можно до конца зимы 2024 года.

Также мы рассказывали, каким газом обеспечена Украина в течение действующего отопительного сезона. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, как Украина проходит действующий отопительный сезон. По его словам, обеспечение тепла в настоящее время осуществляется исключительно за счет добытого в Украине природного газа.