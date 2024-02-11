Підроблена валюта — як виявити фальшиві долари та євро

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З кожним днем українці все частіше стикаються з фальшивими грошима, коли намагаються зберегти свої заощадження від інфляції. Однак, існують кілька ефективних способів, які допоможуть виявити підробну валюту та зберегти фінансову безпеку.

Про те, як самостійно розпізнати фальшиві гроші, розповіли на порталі Pro Гроші.

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Як виявити підроблені долари та євро

Дуже багато людей тримають свої накопичення в доларах та євро, проте купівля цієї валюти в обмінниках або від приватних осіб може призвести до отримання фальшивих купюр. Ось декілька способів, які допоможуть вам відрізнити фальшиву валюту:

Одним із способів перевірки є огляд текстури. Долари виготовляються з 75% бавовни та 25% льону, що робить їх міцними та важкими для розриву, у той час як у євро використовується бавовна. Підроблені гроші часто мають гладку поверхню без рельєфних деталей.

Номінал купюри також може бути ключовим показником. Шахраї часто виготовляють підробки номіналу, які рідко зустрічаються в повсякденному обігу, наприклад, більшість українців рідко використовують доларові купюри великого номіналу.

Справжні гроші мають захисні елементи, такі як водяні знаки, вбудовані стрічки та світловідбиваючі елементи. Під час перевірки купюр варто звернути увагу на наявність цих атрибутів.

Важливо також перевірити серійний номер купюри, щоб впевнитися в її автентичності.

Кожна банкнота має унікальний символ серійного номера, який повторюється на лицьовій стороні купюри.

Дотримуючись цих порад, українці можуть знизити ризик отримання фальшивих грошей та захистити свої заощадження.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Києві з'явилися фальшиві купюри номіналом 200 гривень старого зразка. За попередньою інформацією, це може бути якісна поліграфія промислової якості.

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