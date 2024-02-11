Поддельная валюта – как выявить фальшивые доллары и евро

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С каждым днем украинцы все чаще сталкиваются с фальшивыми деньгами, когда пытаются сберечь свои сбережения от инфляции. Однако существует несколько эффективных способов, которые помогут выявить поддельную валюту и сохранить финансовую безопасность.

О том, как самостоятельно распознать фальшивые деньги, рассказали на портале Pro Гроші.

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Как обнаружить поддельные доллары и евро

Очень многие держат свои накопления в долларах и евро, однако покупка этой валюты в обменниках или от частных лиц может привести к получению фальшивых купюр. Вот несколько способов, которые помогут вам отличить фальшивую валюту:

Одним из способов проверки является обзор текстуры. Доллары производятся из 75% хлопка и 25% льна, что делает их прочными и тяжелыми для разрыва, в то время как в евро используется хлопок. Поддельные деньги часто имеют гладкую поверхность без рельефных деталей.

Номинал купюры также может являться ключевым показателем. Мошенники часто производят подделки номинала, которые редко встречаются в повседневном обращении, например, большинство украинцев редко используют долларовые купюры большого номинала.

Настоящие деньги обладают защитными элементами, такими как водяные знаки, встроенные ленты и светоотражающие элементы. При проверке купюр следует обратить внимание на наличие этих атрибутов.

Важно также проверить серийный номер купюры, чтобы убедиться в ее подлинности.

Каждая банкнота имеет уникальный символ серийного номера, повторяющегося на лицевой стороне купюры.

Следуя этим советам, украинцы могут снизить риск получения фальшивых денег и защитить свои сбережения.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Киеве появились фальшивые купюры номиналом в 200 гривен старого образца. По предварительной информации это может быть качественная полиграфия промышленного качества.

Мы также писали о том, что украинские банки в январе 2024 продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.