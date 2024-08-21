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Як списати борги за комуналку під час війни — юрист пояснив деталі

21 серпня 2024 09:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Борги за комуналку в Україні — кому їх можуть списати
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В умовах воєнного стану питання погашення боргів за комунальні послуги стало критичним для багатьох українців. Оскільки дедалі більше людей втрачають джерела доходу, зростає потреба у можливості списання накопичених боргів за комуналку.

Про те, як українцям списати борги за комуналку, розповів помічник адвоката ЮК "Приходько та партнери" Ілля Колесник у коментарі для РБК-Україна.

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Списання боргів за комунальні послуги в 2024 році

За словами юриста, українське законодавство наразі не містить норм, які б передбачали автоматичне списання боргів за комунальні послуги для всіх категорій споживачів.

Водночас, під час воєнного стану були введені певні обмеження Постановою Кабінету Міністрів України №206 від 5 березня 2022 року. Ці обмеження передбачають:

  • Заборону стягнення боргів за комунальні послуги, що виникли після 24 лютого 2022 року, для мешканців територій, де тривають бойові дії, та тимчасово окупованих територій. Однак ця заборона стосується лише тих споживачів, які документально підтвердили свою тимчасову відсутність у цих помешканнях.
  • Заборону нарахування штрафів, пені та інших санкцій на борги за комунальні послуги незалежно від дати їх виникнення.
  • Заборону відключення комунальних послуг через неоплату.

Проте з 29 грудня 2023 року Постановою Кабінету Міністрів України №1405 мораторій на ці обмеження був скасований.

"Відтоді відновлено нарахування пені, штрафів, та інших санкцій за комунальні послуги, а також можливість стягнення заборгованості в судовому порядку та відключення споживачів від комунальних послуг. Єдиним виключенням залишаються тимчасово окуповані території та території, де ведуться бойові дії", — сказав Колесник.

Хто має право на списання боргів

Втім, споживачі комунальних послуг можуть скористатися законним правом на списання боргів. Для цього є важлива умова: постачальник послуг повинен подати до суду позов про стягнення заборгованості зі споживача.

Якщо суд ухвалить рішення на користь споживача під час розгляду справи, він може отримати можливість списати борги за комунальні послуги. Це може статися за таких умов:

  • Тривалість заборгованості — борг перед постачальником існує понад три роки.
  • Борги попередніх власників — заборгованість виникла через нарахування коштів попередніми власниками житла.
  • Борги попередніх власників — заходження заборгованості виникло через нарахування коштів попередніми власниками житла.
  • Некоректне нарахування — постачальник неправильно нарахував борг, не врахувавши фактичну площу житла споживача.
  • Банкрутство — споживач офіційно визнаний банкрутом через суд.

Якщо споживач успішно доведе свою правоту в суді, він зможе добитися списання накопичених боргів згідно з чинним законодавством. Однак, навіть при можливості списання боргу, цей процес може бути складним і вимагати значних зусиль.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на споживачів за ігнорування рахунків за житлово-комунальні послуги чекають пеня, штрафи, відключення послуг, а також стягнення заборгованої суми через суд. Проте є спосіб, як уникнути розвитку такого негативного сценарію.

Ми також писали, що українці накопичують борги за житлово-комунальні послуги. За інформацією OpenDataBot, за останні два роки війни показник підскочив на 37%.

комунальні послуги ЖКГ гроші борги війна в Україні

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