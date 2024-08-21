Долги за коммуналку в Украине — кому их могут списать

Как списать долги за коммуналку во время войны — юрист объяснил детали
В условиях военного положения вопрос погашения долгов за коммунальные услуги стал критическим для многих украинцев. Поскольку все большее число людей теряет источники дохода, растет потребность в возможности списания накопленных долгов за коммуналку.
О том, как украинцам списать долги по коммуналке, рассказал помощник адвоката ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник в комментарии для РБК-Україна.
Списание долгов за коммунальные услуги в 2024 году
По словам юриста, украинское законодательство пока не содержит норм, предусматривающих автоматическое списание долгов за коммунальные услуги для всех категорий потребителей.
В то же время во время военного положения были введены определенные ограничения Постановлением Кабинета Министров Украины №206 от 5 марта 2022 года. Эти ограничения предполагают:
- Запрещение взыскания долгов за коммунальные услуги, возникшие после 24 февраля 2022 года, для жителей территорий, где продолжаются боевые действия, и временно оккупированных территорий. Однако этот запрет касается только тех потребителей, документально подтвердивших свое временное отсутствие в этих помещениях.
- Запрет начисления штрафов, пеней и других санкций на долги за коммунальные услуги независимо от даты их возникновения.
- Запрещение отключения коммунальных услуг по неоплате.
Однако с 29 декабря 2023 года Постановлением Кабинета Министров Украины №1405 мораторий на эти ограничения был отменен.
"С тех пор возобновлено начисление пени, штрафов и других санкций за коммунальные услуги, а также возможность взыскания задолженности в судебном порядке и отключение потребителей от коммунальных услуг. Единственным исключением остаются временно оккупированные территории и территории, где ведутся боевые действия", — сказал Колесник.
Кто имеет право на списание долгов
Впрочем, потребители коммунальных услуг могут воспользоваться законным правом на списание долгов. Для этого важно условие: поставщик услуг должен подать в суд иск о взыскании задолженности с потребителя.
Если суд примет решение в интересах потребителя при рассмотрении дела, он может получить возможность списать долги за коммунальные услуги. Это может произойти в следующих условиях:
- Продолжительность задолженности — долг перед поставщиком существует более трех лет.
- Долги предыдущих собственников — задолженность возникла из-за начисления средств предыдущими собственниками жилья.
- Долги предыдущих собственников — захождение задолженности возникло из-за начисления средств предыдущими собственниками жилья.
- Некорректное начисление — поставщик неправильно начислил долг, не учитывая фактическую площадь жилья потребителя.
- Банкротство — потребитель официально признанный банкротом через суд.
Если потребитель успешно докажет свою правоту в суде, он сможет добиться списания накопленных долгов согласно действующему законодательству. Однако даже при возможности списания долга этот процесс может быть сложным и требовать значительных усилий.
Что еще стоит знать
Напомним, потребителей за игнорирование счетов за жилищно-коммунальные услуги ждут пеня, штрафы, отключение услуг, а также взыскание задолженной суммы через суд. Однако есть способ, как избежать развития такого негативного сценария.
Мы также писали, что украинцы накапливают долги за жилищно-коммунальные услуги. По информации OpenDataBot, за последние два года войны показатель подскочил на 37%.
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