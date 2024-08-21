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Как списать долги за коммуналку во время войны — юрист объяснил детали

21 августа 2024 09:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Долги за коммуналку в Украине — кому их могут списать
Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В условиях военного положения вопрос погашения долгов за коммунальные услуги стал критическим для многих украинцев. Поскольку все большее число людей теряет источники дохода, растет потребность в возможности списания накопленных долгов за коммуналку.

О том, как украинцам списать долги по коммуналке, рассказал помощник адвоката ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник в комментарии для РБК-Україна.

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Списание долгов за коммунальные услуги в 2024 году

По словам юриста, украинское законодательство пока не содержит норм, предусматривающих автоматическое списание долгов за коммунальные услуги для всех категорий потребителей.

В то же время во время военного положения были введены определенные ограничения Постановлением Кабинета Министров Украины №206 от 5 марта 2022 года. Эти ограничения предполагают:

  • Запрещение взыскания долгов за коммунальные услуги, возникшие после 24 февраля 2022 года, для жителей территорий, где продолжаются боевые действия, и временно оккупированных территорий. Однако этот запрет касается только тех потребителей, документально подтвердивших свое временное отсутствие в этих помещениях.
  • Запрет начисления штрафов, пеней и других санкций на долги за коммунальные услуги независимо от даты их возникновения.
  • Запрещение отключения коммунальных услуг по неоплате.

Однако с 29 декабря 2023 года Постановлением Кабинета Министров Украины №1405 мораторий на эти ограничения был отменен.

"С тех пор возобновлено начисление пени, штрафов и других санкций за коммунальные услуги, а также возможность взыскания задолженности в судебном порядке и отключение потребителей от коммунальных услуг. Единственным исключением остаются временно оккупированные территории и территории, где ведутся боевые действия", — сказал Колесник.

Кто имеет право на списание долгов

Впрочем, потребители коммунальных услуг могут воспользоваться законным правом на списание долгов. Для этого важно условие: поставщик услуг должен подать в суд иск о взыскании задолженности с потребителя.

Если суд примет решение в интересах потребителя при рассмотрении дела, он может получить возможность списать долги за коммунальные услуги. Это может произойти в следующих условиях:

  • Продолжительность задолженности — долг перед поставщиком существует более трех лет.
  • Долги предыдущих собственников — задолженность возникла из-за начисления средств предыдущими собственниками жилья.
  • Долги предыдущих собственников — захождение задолженности возникло из-за начисления средств предыдущими собственниками жилья.
  • Некорректное начисление — поставщик неправильно начислил долг, не учитывая фактическую площадь жилья потребителя.
  • Банкротство — потребитель официально признанный банкротом через суд.

Если потребитель успешно докажет свою правоту в суде, он сможет добиться списания накопленных долгов согласно действующему законодательству. Однако даже при возможности списания долга этот процесс может быть сложным и требовать значительных усилий.

Что еще стоит знать

Напомним, потребителей за игнорирование счетов за жилищно-коммунальные услуги ждут пеня, штрафы, отключение услуг, а также взыскание задолженной суммы через суд. Однако есть способ, как избежать развития такого негативного сценария.

Мы также писали, что украинцы накапливают долги за жилищно-коммунальные услуги. По информации OpenDataBot, за последние два года войны показатель подскочил на 37%.

коммунальные услуги ЖКХ деньги долги война в Украине

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