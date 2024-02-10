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Як збільшити трудовий стаж на період безробіття — поради від центру зайнятості

10 лютого 2024 11:13
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Ірина Шпак
редактор
Як у період без роботи не втратити трудовий стаж
Трудова книжка в руках. Фото: РБК-Україна
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці можуть відчувати себе захищеними навіть у періоди безробіття. Завдяки системі допомоги з безробіття можна не втратити страховий стаж для майбутньої пенсії.

Про це розповіли у Київському міському центрі зайнятості.

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У центрі зайнятості пояснили, що інформація про періоди, коли громадянин користувався виплатами допомоги у зв'язку з безробіттям, надається до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру. Зміни до електронної трудової книжки відбуваються в онлайн формі.

"Посадова особа центру зайнятості робить у трудовій книжці безробітного запис про початок, поновлення, скорочення та припинення виплати допомоги з безробіття. А в разі припинення виплати усі записи, внесені до трудової книжки, засвідчуються ще й особистим підписом посадовця та печаткою центру зайнятості", — сказано у повідомленні.

Відповідна умова визначена у пункті 27 Порядку надання допомоги по безробіттю. Порядок затвердив Кабмін у червні 2022 року.

Важливо зауважити, що період виплати допомоги з безробіття зараховується до страхового стажу. Його враховують, коли обчислюється майбутня пенсія громадянина України.

"Центри зайнятості також видають на вимогу людини довідку про нарахування допомоги з безробіття", — додають у Київському міському центрі зайнятості.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні для того, щоб отримувати пенсію, потрібно мати страховий стаж. Відомо, чи виплачуватиметься у 2024 році пенсія, якщо у людини відсутній стаж.

Ми також писали про те, що в Україні щороку зростає страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. У деяких українців робочого періоду може не вистачити для того, щоб отримати статус пенсіонера. Проте це питання можна вирішити.

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