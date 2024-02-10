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Как увеличить трудовой стаж на период безработицы — советы от центра занятости

10 февраля 2024 11:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как в период без работы не потерять трудовой стаж
Трудовая книжка в руках. Фото: РБК-Украина
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы могут чувствовать себя защищенными даже в периоды безработицы. Благодаря системе пособия по безработице можно не потерять страховой стаж для будущей пенсии.

Об этом рассказали в Киевском городском центре занятости.

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В центре занятости пояснили, что информация о периодах, когда гражданин пользовался выплатами пособия по безработице, предоставляется в реестр застрахованных лиц Государственного реестра. Изменения в электронной трудовой книжке происходят в онлайн форме.

"Должностное лицо центра занятости делает в трудовой книжке безработную запись о начале, возобновлении, сокращении и прекращении выплаты пособия по безработице. А в случае прекращения выплаты все записи, внесенные в трудовую книжку, удостоверяются еще и личной подписью должностного лица и печатью центра занятости", — сказано в сообщении.

Соответствующее условие определено в пункте 27 Порядка предоставления пособия по безработице. Порядок утвердил Кабмин в июне 2022 года.

Важно отметить, что период выплаты пособия по безработице засчитывается в страховой стаж. Его учитывают, когда начисляется будущая пенсия гражданина Украины.

"Центры занятости также выдают по требованию человека справку о начислении пособия по безработице" , — добавляют в Киевском городском центре занятости.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине для того, чтобы получать пенсию, нужно иметь страховой стаж. Известно, будет ли в 2024 году выплачиваться пенсия, если у человека отсутствует стаж.

Мы также писали о том, что в Украине ежегодно растет страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. У некоторых украинцев рабочего периода может не хватить, чтобы получить статус пенсионера. Однако этот вопрос можно решить.

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