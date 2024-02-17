Як отримати кошти з банківської картки померлого родича — інструкція від юристки

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Звістка про те, що родичі померлих осіб в Україні можуть отримати спадщину з банківських карток, набуває актуальності. Згідно з законодавством, родичі мають право на спадщину, якщо вони виявляють наявність банківських рахунків або карток померлої особи, навіть якщо ця інформація не була вказана у заповіті чи інших документах про спадщину.

Як родичам зняти кошти з банківської карти померлого, розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua.

Хто і коли може зняти гроші з картки померлого родича

Розпорядження нерухомим або рухомим майном, грошовими коштами на рахунках, депозитами та іншими активами в банках та фінансових установах, які належали людині на момент його смерті, можливе лише після набуття права на спадщину його спадкоємцями за законом — в порядку черговості або спадкоємцями за заповітом, якщо такий існує.

"А отже спадкоємці — родичі загиблого військового зможуть отримати грошові кошти на його рахунках в банку тільки після того, як вони набудуть права на спадщину", — пояснила юристка.

Як можна отримати спадщину

Для реалізації права на спадщину необхідно подати заяву про прийняття спадщини до нотаріуса за останнім місцем проживання спадкодавця або розташування його основного майна протягом шести місяців з дати смерті.

Нотаріус, який отримує таку заяву від спадкоємців, відкриває спадкову справу та визначає коло спадкоємців І черги — це батьки, другий із подружжя та діти спадкодавця, а також спадкову масу — все наявне майно, майнові права, грошові кошти, депозити в банках, інші активи. Вони розподіляються між спадкоємцями І черги, які подали заяви на отримання спадщини, в рівних долях.

Після закінчення шести місяців, нотаріус видає спадкоємцям свідоцтво про право на спадщину з переліком розподіленого майна та активів, що перейшли у спадок. Це свідоцтво є підставою для отримання коштів спадкоємцями з рахунків в банку, реєстрації рухомого або нерухомого майна тощо.

"Отже розпоряджатися грошовими коштами на рахунках померлої особи не можна поки спадкоємці не отримують свідоцтво про право на спадщину", — додала Марина Бекало.

Коли треба звертатися до банку

Після смерті клієнта банку родичі померлого повинні повідомити банк про його смерть. У такому випадку всі видаткові операції на рахунку будуть заблоковані. Зняти гроші, перекласти на інші рахунки чи здійснити покупки буде неможливо.

Банк утримуватиме ці кошти на рахунку загиблого до отримання свідоцтва про право на спадщину від спадкоємців.

"Після чого спадкоємці зможуть звернутися в банк та отримати всі кошти, які належали спадкодавцю, та, наприклад, передати зібрані ним кошти на потреби армії", — додала юристка.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що сім'я загиблого або померлого військовослужбовця може отримати виплату в розмірі 1,3 мільйона або 15 мільйонів гривень. Держава також нараховує родичам допомогу на поховання бійця.

Ми також писали про те, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках.