Как получить средства с банковской карты умершего родственника — инструкция от юриста

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Известие о том, что родственники умерших в Украине могут получить наследство с банковских карт, приобретает актуальность. Согласно законодательству, родственники имеют право на наследство, если они обнаруживают наличие банковских счетов или карт умершего лица, даже если эта информация не была указана в завещании или других документах о наследстве.

Как родственникам снять средства с банковской карты умершего, рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.

Кто и когда может снять деньги с карты умершего родственника

Распоряжение недвижимым или движимым имуществом, денежными средствами на счетах, депозитами и другими активами в банках и финансовых учреждениях, принадлежавших человеку на момент его смерти, возможно только после вступления права на наследство его наследниками по закону — в порядке очередности или наследниками по завещанию, если таковой существует.

"А значит, наследники — родственники погибшего военного смогут получить денежные средства на его счетах в банке только после того, как они обретут право на наследство", — пояснила юрист.

Как можно получить наследство

Для реализации права на наследство необходимо подать заявление о принятии наследства в нотариус по последнему месту жительства наследодателя или расположение его основного имущества в течение шести месяцев с даты смерти.

Нотариус, который получает такое заявление от наследников, открывает наследственное дело и определяет круг наследников. Они распределяются между наследниками и очереди, подавших заявления на получение наследства, в равных долях.

По истечении шести месяцев нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на наследство с перечнем распределенного имущества и перешедших в наследство активов. Это свидетельство является основанием для получения средств наследниками со счетов в банке, регистрации движимого или недвижимого имущества.

"Итак распоряжаться денежными средствами на счетах умершего лица нельзя пока наследники не получают свидетельство о праве на наследство", — добавила Марина Бекало.

Когда нужно обращаться в банк

После смерти клиента банка родственники умершего должны уведомить банк о его смерти. В этом случае все расходные операции на счете будут заблокированы. Снять деньги, перевести на другие счета или совершить покупки будет невозможно.

Банк будет содержать эти средства на счете погибшего до получения свидетельства о праве на наследство от наследников.

"После чего наследники смогут обратиться в банк и получить все принадлежащие наследодателю средства и, например, передать собранные им средства на нужды армии", — добавила юрист.

Что еще нужно знать

Напомним, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.

Мы также писали о том, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальные собрания или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.