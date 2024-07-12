Тарифи в Україні — економіка під загрозою через можливу єдину ціну на розподіл електрики

Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo

Запровадження в Україні єдиного тарифу на розподіл електричної енергії замість чинної градації за класами напруги загрожує вкрай негативними наслідками для економіки. У підсумку тариф на розподіл для промисловості може зрости уп'ятеро.

Про це заявили в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine).

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За словами віце-президента з питань енергетики Українського національного комітету ICC Ukraine Олександра Трохимця, Нацкомісія з держрегулювання у секторі енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) почала пошук можливості запровадження уніфікованого тарифу на розподіл електричної енергії.

Нині тариф розбито на:

тариф для споживачів з першим класом напруги (велика промисловість);

за другим класом напруги — інші споживачі.

Таке розділення обґрунтоване, адже на постачання електроенергії великим підприємствам використовується значно менше інфраструктури, втрати енергоресурсу менші. Тариф для другого класу дає змогу покрити витрати на доставку електроенергії населенню та малому бізнесу.

У разі скасування такої градації та запровадження єдиного тарифу для обох груп споживачів — тариф на розподіл для промисловості може збільшитися уп'ятеро. У зв'язку з цим промисловість може почати згортати виробництво та зупинятися, адже обсяги витрат зростуть на більш ніж 26 млрд гривень.

"Регулятор хотів як краще, але вийде як завжди. У спробі допомогти малому бізнесу завдадуть удару по великій промисловості, яка формує держбюджет. Це матиме вкрай негативний вплив на економіку країни, що воює. Сподіваюся, що НКРЕКП не прийме такого рішення, яке суперечить європейським правилам, які Україна активно інтегрує у свою енергетику", — наголосив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету ICC Ukraine.

Раніше експерти заявляли, що приведення тарифів на розподіл електроенергії для першого та другого класу до єдиного рівня гарантує українському бізнесу збитки у розмірі 5-6 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, днями Україна оновила Меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ), де йшлося про можливість підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Зараз з'явилися деякі деталі щодо цієї вимоги.

Також ми писали, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підвищити й ціни на електроенергію до семи гривень.