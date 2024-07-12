Тарифы в Украине — экономика под угрозой из-за возможной единой цены на распределение электричества

Сотрудники сферы энергетики. Фото: Ukrenergo

Введение в Украине единого тарифа на распределение электрической энергии вместо действующей градации по классам напряжения грозит крайне негативными последствиями для экономики. В итоге тариф на распределение для промышленности может возрасти в пять раз.

Об этом заявили в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

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По словам вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета ICC Ukraine Александра Трофимца, Нацкомиссия по госрегулированию в секторе энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) начала поиск возможности введения унифицированного тарифа на распределение электрической энергии.

Сейчас тариф разбит на:

тариф для потребителей с первым классом напряжения (большая промышленность);

по второму классу напряжения — другие потребители.

Такое разделение обоснованно, ведь на поставку электроэнергии крупным предприятиям используется значительно меньше инфраструктуры, потери энергоресурса меньше. Тариф для второго класса позволяет покрыть расходы по доставке электроэнергии населению и малому бизнесу.

В случае отмены такой градации и введения единого тарифа для обеих групп потребителей, тариф на распределение для промышленности может увеличиться в пять раз. В связи с этим промышленность может начать сворачивать производство и останавливаться, ведь объемы затрат возрастут более чем на 26 млрд гривен.

"Регулятор хотел как лучше, но получится как всегда. В попытке помочь малому бизнесу нанесут удар по крупной промышленности, которая формирует госбюджет. Это будет иметь крайне негативное влияние на воюющую экономику страны. Надеюсь, что НКРЭКУ не примет такого решения, которое противоречит европейским правилам, которые Украина активно интегрирует в свою энергетику", — подчеркнул вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета ICC Ukraine.

Ранее эксперты заявляли, что приведение тарифов на распределение электроэнергии для первого и второго класса до единого уровня гарантирует украинскому бизнесу ущерб в размере 5-6 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, на днях Украина обновила Меморандум с Международным валютным фондом (МВФ), где речь шла о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сейчас появились некоторые детали по этому требованию.

Также мы писали, что Верховная Рада рассматривает вопрос о возможном поднятии тарифов на газ этой осенью. Также могут повысить цены на электроэнергию до семи гривен.