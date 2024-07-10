IKEA в Україні-2024 — коли очікується відкриття

ТРЦ Blockbuster Mall. Фото: facebook.com/Алла Валенса

Центральний офіс IKEA прийняв рішення про повернення в Україну. Рішення про відновлення роботи шведське керівництво прийняло у травні.

Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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Коли відкриється IKEA в Україні

Однією з головних причин, через які шведський ритейлер вирішив відновити роботу в Україні, стало успішне відновлення роботи H&M та магазинів Inditex — Zara та Bershka. Проте офіційної заяви про відкриття магазинів у нашій країні IKEA ще не було.

Forbes звернулися до ТРЦ Blockbuster Mall, де раніше був магазин, щоб дізнатися про майбутнє відкриття IKEA, проте там відмовилися від відповіді. Водночас в магазин ведеться підготовча діяльність до відкриття, але нових вакансій з набору персоналу поки що немає. Однак відомо, що компанія зберігає робочі місця для своїх працівників.

"Оптимальним часом для повернення IKEA в Україну є осінь. Все залежить від ситуації на фронті та в енергетиці", — кажуть експерти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в галузі моди Inditex — Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home — навесні 2024 року офіційно вирішили повернутися на український ринок. Іспанський ритейлер планує заново відкрити щонайменше 20 магазинів у Києві та Львові.

Також ми писали, що у листопаді 2023 року на український ринок повернувся магазин H&М. Бізнес не працював після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.